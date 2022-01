„Spider-Man“-Fans überzeugt: Er ersetzt Tom Holland!

Fans wollen neuen „Spider-Man“ auf der Leinwand sehen

„Spider-Man“ ist aktuell in aller Munde! Nachdem der neue Teil, „Spider-Man: No Way Home“, ein voller Erfolg an den Kinokassen war, fragen sich Fans, wie es nun mit dem Franchise weitergehen könnte.

Aktuell heißt es, dass mit Tom Holland drei neue Filme geplant sind. Doch das „Spider-Man“-Universum ist groß und für Sony und Marvel (den beiden Filmstudios hinter den Filmen) ergäbe es nur Sinn, auch in andere Richtungen zu schauen. Schließlich war „Spider-Man: A New Universe“ ebenfalls ein riesiger Erfolg – und hatte nicht etwa Peter Parker in der Hauptrolle, sondern Miles Morales. Viele Fans wollen Miles endlich auch als „reale“ Filmfigur auf der großen Leinwand sehen! Da kommt ihnen ein Post von Jaden Smith nur gelegen …

Wird er der neue „Spider-Man“?

Aktuell geht das Gerücht um, der Schauspieler sei mit Vertreter*innen des Marvel Cinematic Universe (MCU) in Gesprächen über eine mögliche Rolle in zukünftigen Produktionen. Nachdem der Star auf Twitter ein Bild von sich mit „Spider-Man“-Maske postete, sind Fans überzeugt davon, dass er bald in die Rolle von Miles schlüpfen könnte. Natürlich kann der Post auch etwas ganz anderes bedeuten: Vielleicht hat er „No Way Home“ gesehen, vielleicht wollte er einfach nur witzig sein. Solange von Marvel keine offizielle Ansage kommt, müssen wir uns noch gedulden!

