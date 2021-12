Marvel-Star aus „No Way Home” geschnitten

“Spider-Man: No Way Home” ist schon jetzt ein enormer Erfolg für Sony und Marvel. Mit Recht können wir sagen, denn der Film hat wirklich alles zu bieten, was ein Fan-Herz höherschlagen lässt.

AUCH SPANNEND:

Der Film ist quasi eine Zusammenfassung von 20 Jahren „Spider-Man“-Filmgeschichte, denn alte Widersacher wie der Grüne Kobold, Elektro und Dr. Oktopus haben hier nach Jahren wieder ihren großen Auftritt! So viel passiert in dem Film, dass es kaum verwunderlich ist, dass manche Szenen geschnitten werden mussten. Das führte wohl auch dazu, dass es Lexi Rabe nicht in „No Way Home“ geschafft hat. Wer sie nicht kennt: Die junge Schauspielerin spielte Tony Starks Tochter, Morgan Stark, in „Avengers: Endgame“.

Warum sie herausgeschnitten wurde

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

In einem Insta-Post sammelte Rabe Fotos von der Premiere von „Spider-Man: No Way Home“. Darauf zu sehen sind Stars wie Zendaya, Tom Holland, Jamie Foxx und Jacob Batalon. Auf den Bildern steht: „Die beste Nacht aller Zeiten! Es stört mich nicht, dass ich es nicht in den Film geschafft habe. Ich habe meine Marvel-Familie vermisst. Dieser Film war unglaublich! Ich hoffe, dass die Dreharbeiten bald wieder beginnen! 😍“ In der Caption erwähnt sie, dass das Filmstudio lediglich danach fragte, ob sie ihr Bild verwenden dürfen, eine größere Rolle hatte sie demnach wohl nicht. Das erklärt auch, warum man sie herausschnitt, schließlich hat „Spider-Man“ in diesem Film mehr als genug zu tun! Und nachdem „Homecoming“ und „Far From Home“ direkt oder indirekt mit Tony Stark zu tun hatten, war es auch ein wichtiger storytechnischer Schritt, sich ein wenig von „Iron Man“ zu distanzieren.

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->