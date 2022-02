Zukunft von "Spider-Man": Tom Holland macht klare Ansage

„Spider-Man“ soll fortgesetzt werden

„Spider-Man: No Way Home“ gehört zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten – sowieso zum mit erfolgreichsten Film des letzten Jahres! Die Corona-Pandemie führte zwar insgesamt für die Filmindustrie (und natürlich die Kinos) zu erheblichen finanziellen Einbußen, doch davon war für den neusten Teil der „Spider-Man“-Filmreihe kaum etwas zu spüren.

Unfassbare 1,5 Milliarden Euro hat der Film weltweit eingespielt! 🤑 Da ist es kein Wunder, dass sich Sony (das Unternehmen, das die Filmrechte für „Spider-Man“ hat) und Marvel (das Studio, das die aberhundert Comic-Verfilmungen veröffentlicht) quasi sofort zusammengesetzt haben, um an einer neuen Trilogie zu arbeiten. Sehr schnell wurde von beiden Seiten deutlich gemacht, dass man die Geschichte auf jeden Fall fortführen möchte – natürlich auch sehr gerne mit Schauspieler Tom Holland in der Rolle des „Spider-Man“. Gerüchte gingen um, dass Holland bereits für drei weitere Filme unterschrieben hätte, doch nun äußert sich der Star selbst dazu – und nimmt ein bisschen Wind aus den Segeln!

Aktuell gäbe es nur „Gespräche“

In einem Interview mit EW machte Holland klar, wie genau seine Rolle aktuell in den Verhandlungen aussieht. Und das klingt für uns nicht danach, als sei bereits ein Vertrag unterschrieben und alles unter Dach und Fach! „Wir hatten Gespräche über eine potenzielle Zukunft von ‚Spider-Man‘“, so Holland, „aber im Moment sind es nur Gespräche. Wir wissen nicht, wie die Zukunft aussieht.“ Klingt für uns jetzt nicht so, als sei die Zukunft vom Franchise in Stein gemeißelt! Offenbar gibt es aktuell weder ein Skript, noch kann davon die Rede sein, dass Holland überhaupt schon eine mündliche Zusage gemacht hätte.

Es gehen ohnehin Gerüchte um, dass der Schauspieler eine kleine Pause einlegen möchte, um sich mit seiner Freundin Zendaya auf die Gründung einer Familie zu konzentrieren. Viele Fans wünschen sich außerdem einen offiziellen dritten Teil von „The Amazing Spider-Man“ mit Andrew Garfield in der Hauptrolle, den viele Fans schon vor seinem Überraschungsauftritt in „No Way Home“ gerne wieder in der Rolle von Peter Parker sehen würden. Das würde für Holland doch sehr gelegen kommen, so könnte er sich wirklich erst einmal zurücklehnen und sich seinen privaten Plänen widmen.

Die Öffnung des Multiversums (zuerst in der ersten Staffel von „Loki“ ein Thema) eröffnet auch den Autor*innen der Marvel-Filme nahezu unendlich viele Wege. Es wäre also gar nicht unbedingt notwendig, dass Holland wieder in die Rolle von „Spider-Man“ schlüpft und in Interviews machte der Schauspieler ohnehin schon deutlich, dass er sich einen diverseren „Spider-Man“ für die Zukunft wünsche. Auf der anderen Seite werden Sony und Marvel wohl einiges tun, um Holland für das Franchise weiter zu behalten, kommt er doch in seiner Rolle bei Kritiker*innen und Fans gleichermaßen gut an. Die Zukunft von „Spider-Man“ scheint so oder so rosig, doch in Stein gemeißelt ist aktuell noch nichts!

