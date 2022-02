„Spider-Man“: Tom Holland will ihn als Nachfolger!

Zukunft von „Spider-Man“ unklar

„Spider-Man: No Way Home“ ist einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten – kein Wunder also, dass Fans und die Studios hinter dem Film unbedingt eine Fortsetzung der Geschichte rund um Peter Parker haben wollen.

AUCH SPANNEND:

Am besten natürlich mit Tom Holland weiterhin in der Hauptrolle! Über die Zukunft von „Spider-Man“ machte dieser kürzlich eine klare Ansage – demnach sei man gerade in Gesprächen über zukünftige Filme. Mehr aber auch nicht. Das heißt, dass theoretisch ein anderer Schauspieler (oder gar ein*e Schauspieler*in?!) in die Rolle von „Spider-Man“ schlüpfen könnte. Holland selbst sagte einmal, dass er sich einen diverseren „Spider-Man“ wünschen würde, beispielsweise eine PoC (Person of Color) und/oder eine Frau. In einem Interview mit ComicBook brachte Holland nun einen ganz anderen Namen ins Spiel, den viele „Spider-Man“-Fans sehr gut kennen und schätzen würden …

Andrew Garfield soll neue Chance bekommen

Niemand geringeres als Andrew Garfield soll laut Meinung von Holland wieder ins „Spider-Man“-Kostüm schlüpfen! Der Schauspieler kennt sich mit der Rolle bestens aus, schließlich spielte er Peter Parker zweimal in „The Amazing Spider-Man“ 1 und 2. Leider war der zweite Teil für viele Kritiker*innen und Fans ein kleines Desaster – was überhaupt erst der Grund dafür war, dass man Holland in die Rolle steckte. Dazu hat der Schauspieler Folgendes zu sagen: „Ich würde es feiern, ‚The Amazing Spider-Man 3‘ zu sehen. Ich finde, es war so wundervoll, dass Andrew in der Lage war, sich mit der Figur und dem Studio [Sony] zu versöhnen und das Publikum zurückzugewinnen.“ Gerade die Szene, in der er Zendaya rettete, nennt Holland als Katalysator dafür. „Die Reaktionen der Fans im Kino waren so spektakulär!“ Sollte Sony sich dazu entschließen, hätten sie Hollands volle Unterstützung „und Andrews natürlich auch“. Unsere auch, nebenbei! 😍

