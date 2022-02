Zendaya: So schrecklich waren die Dreharbeiten für „Euphoria“

Zendaya: Das war der schlimmste Drehtag bei "Euphoria"

Erst kürzlich verriet Zendaya die Wahrheit hinter ihrem Vorsprechen für "Euphoria". In einem neuen Interview mit Insider erzählte Zendaya nun, dass die Dreharbeiten für die zweite Staffel für sie "unvergesslich" waren, – doch nicht nur im positiven Sinne: "Wir mussten die ganze Lauf- oder Verfolgungssequenz mit Rue aufnehmen, mitten am Tag, mitten in LA, als es ungefähr 40 Grad heiß war."

Das ist tatsächlich nicht ganz so angenehm. Und wer jetzt gedacht hat, die Szene wäre schnell im Kasten gewesen, der hat sich auch gewaltig geirrt….

Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt.

Zendaya: Sie musste den ganzen Tag rennen

Im Interview erzählt die Schauspielerin weiter: "Wir haben dieses wundervolle Stunt-Team, es ist alles sicher und sie kümmern sich wundervoll um uns. Es war aber trotzdem sehr beängstigend, weil diese Stunt-Fahrer alle auf mich zufahren und anhalten mussten, während ich mitten auf der Straße rannte. Und es waren so um die 40 Grad. Bei diesen Temperaturen war es schon qualvoll war, einfach nur dazustehen – und ich bin den ganzen Tag nur gerannt."

Ob ihr Freund Tom Holland an dem Tag wohl auch am Set mit dabei war? Das Ganze muss jedenfalls richtig anstrengend und schlimm für Zendaya gewesen sein. Trotzdem denkt sie gerne an den Tag zurück: "Es ist eine witzige Erinnerung, weil ich nicht die Einzige war, die rennen musste. Meine Crew ist mit mir mitten auf der Straße gerannt und wir haben gemeinsam gelitten und geschwitzt. Ich bin echt dankbar für die Crew. Ich war nicht allein." Geteiltes Leid ist eben wirklich nur halbes Leid!

Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt.

