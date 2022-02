Zendaya wehrt sich gegen Drogen-Vorwürfe

D.A.R.E. kritisiert „Euphoria“

Für Zendaya könnte es gerade wohl kaum besser laufen: Die Schauspielerin ist beruflich mit Projekten wie „Spider-Man: No Way Home“ und der enorm erfolgreichen Serie „Euphoria“ richtig am Durchstarten! Auch privat scheint es sehr rosig zu sein, denn mit Boyfriend Tom Holland wagt sie nun den nächsten Schritt und die beiden kaufen sich ein Haus zusammen. 💖

Eigentlich gibt es für „Euphoria“, in der sie die drogensüchtige Rue spielt, nur Lob von allen Seiten. Die Serie beschäftigt sich sehr eingängig mit sehr ernsten und für manche Zuschauer*innen verstörenden Themen. Da dazu unter anderem Drogenkonsum und -abhängigkeit zählt, meldete sich nun D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education), ein Drogenpräventionsprogramm, zu Wort und kritisierte „Euphoria“ scharf. „Anstatt den Wunsch aller Eltern zu unterstützen, ihre Kinder vor den potenziell schrecklichen Folgen des Drogenmissbrauchs […] zu schützen“, heißt es in der Erklärung von D.A.R.E., „verherrlicht das HBO-Fernsehdrama ‚Euphoria‘ in unangebrachter Weise den Drogenkonsum.“ Das ließ Zendaya nicht so stehen!

„Das ist keine Moralgeschichte“

In einem Interview mit Entertainment Weekly sagte die Schauspielerin, dass „Euphoria“ keineswegs eine „Moralgeschichte“ darüber sei „wie Leute ihr Leben zu führen oder sich zu verhalten haben“. Vielmehr helfe man mit der Geschichte „hoffentlich Menschen dabei, sich mit ihren Erfahrungen und ihrem Schmerz ein bisschen weniger allein zu fühlen. Und hoffentlich weniger das Gefühl zu haben, sie seien mit dem, was sie durchmachen, allein“. Zendaya hoffe, dass die Menschen, die die Serie sehen, sich mit Rue identifizieren können. Auf ihrem Instagram-Account teilt die Schauspielerin einen Text, in dem sie näher darauf eingeht, was die Staffel für ihre Figur Rue, aber auch für sie selbst bedeutet.

