Das ist die größte Familie der Welt!

Die größte Familie der Welt: Familie Duggar hat 19 Kinder und 22 Enkelkinder

Jim Bob und Michelle Duggar haben zusammen 19 Kinder. Das macht sie zu einer der größten Familien der Welt! (Mal ausgenommen von den Familien, in denen es mehrere Ehefrauen gibt)

In Amerika ist die Duggar Familie eine kleine Berühmtheit und bekamen auch eine TV-Show mit dem Namen "19 Kids and Counting" (dt. 19 Kinder und es werden mehr). Mittlerweile sind auch schon einige Enkelkinder dazugekommen. Jim Bob und Michelle Duggar haben neun Mädchen und zehn Jungs auf diese Welt gebracht. Übrigens fangen die Namen aller Kinder mit einem "J" an: Josh, John-David, Joseph, Josiah, Jedidiah, Jeremiah, Jason, James, Justin, Jackson, Jill, Jessa, Jinger, Joy-Anna, Jana, Johannah, Jennifer, Jordyn-Grace und Josie. In der Familie gibt es zwei Zwillinge: Jana und John-David, Jedidiah und Jeremiah.

Kontroverse um die Duggar-Familie: Probleme einer der größten Familien der Welt

Wie wird man zur größten Familie der Welt? In den ersten vier Jahren ihrer Ehe haben Jim Bob und Michelle Duggar noch verhütet. Als das erste Kind geboren wurde, beschlossen sie jedoch, so viele Kinder zu bekommen, wie Gott ihnen geben würde.

Irgendwann kamen dann Enkelkinder in der Duggar-Familie dazu – aktuell sind es 22 (Stand: 19. Januar 2022). Die Familie sind sehr gläubige Baptisten und teilen auf Instagram ihr sehr amerikanisches Familienleben. Doch schon früh gab es Probleme. Gegen ihren erstgeborenen Josh Duggar gab es als Teenager Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe gegen fünf Mädchen (darunter auch einige seiner Schwestern), die 2015 ans Licht kamen. Danach löschte TLC auch alle Folgen der Serie "19 Kids and Counting". Im Dezember 2021 wurde Josh Duggar wegen dem Besitz von Kinderpornografie zu 20 Jahren Haft verurteilt.

