Stars, die mit ihren Eltern zusammengearbeitet haben

In "Riverdale" gab es immer wieder Throwbacks in denen die Erwachsenen der Serie, von dem jungen Cast gespielt wurden. Mark Consuelos ist den meisten als Gangster Hiram Lodge bekannt und hatte nur Töchter. Also wurde er in "Riverdale" von seinem echten Sohn Michael Consuelos gespielt! Bei Mark und Michael sieht man sofort, dass sie zu einer Familie gehören. Michael ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Auf Instagram bedankte sich der "Hiram Lodge"-Darsteller bei Regisseur Roberto Aguirre-Sacasa für diese Möglichkeit: "Danke @writerras, dass du mir und meiner Familie eine Erinnerung gegeben hast, die ein Leben lang halten wird." So süß! 🥺