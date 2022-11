Stars, die mit ihren Eltern zusammengearbeitet haben: Alfonso und Morgan Freeman spielten schon öfter zusammen!

Morgan Freeman und sein Sohn Alfonso Freeman sind vor der Kamera ein richtiges Dreamteam. Vater und Sohn haben schon in mehreren Filmen zusammen gespielt: "Die Verurteilten", "Sieben", "Nurse Betty" und "Das Beste kommt zum Schluss". In "Die Verurteilten" posierte Alfonso für den Mugshot seines Vaters als jüngere Version. Das Verrückte: Alfonso wurde im Jahr 1959 geboren und traf seinen berühmten Vater Morgan Freeman zum ersten Mal im Jahr 1984. Er kam nach LA, um die Mini-Serie "The Atlanta Child Murders" zu drehen.