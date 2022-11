Stars, die mit ihren Eltern zusammengearbeitet haben: Zoe Perry in "Young Sheldon" und Laurie Metcalf in "The Big Bang Theory"

In "The Big Bang Theory" wird die Mutter von Genie Sheldon Cooper, Mary Cooper, von Laurie Metcalf gespielt. Für das Prequel "Young Sheldon" musste dann eine junge Version der Mutter von Sheldon gecastet werden und zufälligerweise ergatterte sie Metcalfs Tochter Zoe Perry! Ihr findet, das klingt gar nicht so zufällig? Da liegt ihr falsch. In einem Interview hat Zoe Perry verraten, dass sie ganz normal zum Casting gegangen sei und für die Rolle gekämpft habe.