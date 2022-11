Stars, die mit ihren Eltern zusammengearbeitet haben: Indio Falconer Downey und Robert Downey Jr. in "Kiss Kiss, Bang Bang"

Robert Downey Jr. ist bekannt für seine Rollen als "Iron Man" in "The Avengers" oder "Sherlock Holmes". Er gehört zu einem der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods. 2005 spielte Robert mit seinem ältesten Sohn Indio Falconer Downey in der Krimi-Komödie "Kiss Kiss, Bang Bang". Sein Sohn spielte dort die 9-jährige Version seines Vaters. Auch Indio tritt in die Fußstapfen seines Vaters. Er hat schon einige kleine Rollen ergattert und spielt außerdem in einer Band.