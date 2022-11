Stars, die mit ihren Eltern zusammengearbeitet haben: Rumer Willis und Demi Moore in "Striptease"

Rumer Willis hat zwei ziemlich bekannte Eltern in Hollywood: Demi Moore und Bruce Willis! Im Film "Striptease" spielte die 8-jährige Rumer die Tochter von Mama Demi, wie im echten Leben auch. Heute schlendert sie gelegentlich zusammen mit ihrer Mutter Demi Moore über den roten Teppich. Sie spielte jedoch auch schon in bekannten Serien wie "Pretty Little Liars" und "Empire" mit, aber auch Filmen wie "Once Upon a Time in Hollywood". Es läuft also!

