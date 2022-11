Stars, die mit ihren Eltern zusammengearbeitet haben: Rainey Qualley und Andie MacDowell in "Mighty Fine"

Auch Rainey Qualley hatte ihr Film-Debüt zusammen mit ihrer Mutter Andie MacDowell, die zuerst als Model und dann als Schauspielerin berühmt wurde. Im Alter von 22 Jahren spielte Rainey in "Mighty Fine" mit. Seit dem ergatterte sie diverse Rollen in Filmen wie "Mad Men" oder "Ocean's Eight". Wie die Mutter, so die Tochter – beide bildschön und erfolgreich!