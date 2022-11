Stars, die mit ihren Eltern zusammengearbeitet haben: Cameron und Michael Douglas in "Es bleibt in der Familie"

Der Titel "Es bleibt in der Familie" könnte gar nicht besser passen, denn auch der Cast bleibt fast komplett in der Familie. In dem Comedy-Drama aus 2003 spielten nicht nur Vater Michael Douglas und Sohn Cameron Douglas zusammen vor der Kamera, sondern hatten auch Support von Großvater Kirk Douglas. Eine echt einmalige Sache! Allein aus diesem Grund lohnt es sich "Es bleibt in der Familie" zu gucken. Die Family-Power hat eine ganz besondere Magie.