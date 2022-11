Stars, die mit ihren Eltern zusammengearbeitet haben: David John Washington und Denzel Washington in "Malcom X"

John David Washington ist wohl am meisten für seine Rollen in "Tenet" und "Malcolm & Marie" bekannt. Euch kommt der Name bekannt vor? Kein Wunder, sein Vater ist der mega erfolgreiche Denzel Washington! Seine erste Rolle hatte John David übrigens zusammen mit seinem Vater Denzel in "Malcom X", für die sein Papa seine dritte Oscar Nominierung ergatterte. John David Washington ist mit seinen Erfolgen in Hollywood auf dem besten Weg, an den Erfolg seines Vaters anzuknüpfen.