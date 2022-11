Stars, die mit ihren Eltern zusammengearbeitet haben: Milla Jovovich und Ever Anderson in "Resident Evil: The Final Chapter"

Auch, wenn "Resident Evil: The Final Chapter" nicht so aussieht, ist es eigentlich ein Familien-Film. Ever Anderson spielte dort nämlich an der Seite ihrer Mutter Milla Jovovich, während ihr Vater Paul W. S. Anderson Regie geführt hat. Bei der Premiere ist die Familie auch glücklich zusammen über den roten Teppich gelaufen. Für Milla Jovovichs Tochter Ever war das die erste Film-Rolle. Ever Anderson durfte die "Resident Evil"-Filme jedoch noch nicht gucken, auch nicht den Film mit ihren Szenen. Dafür hat sie ihren achten Geburtstag am Set gefeiert und es gab einen großen Kuchen in der Drehpause. Auf sie wartet definitiv noch eine erfolgreiche Karriere in Hollywood und wenn sie älter wird, darf sie sich sicher auch mal die "Resident Evil"-Reihe ansehen.