"Euphoria" Staffel 3: Starttermin, Handlung und Cast

"Euphoria" bekommt eine dritte Staffel: Wann startet die Serie?

Wie, wann und wo geht es mit "Euphoria" Staffel 3 weiter? Kaum ist die zweite Staffel rum, schon wollen wir mehr, aber wem kann man es verübeln. Das bittersüße Ende der Serie schreit nur so nach einer Fortsetzung und wir können euch beruhigen: Es wird eine dritte Staffel von "Euphoria" geben.

Das verkündete HBO bereits am 4. Februar 2022 mit einem kurzen Clip. Kein Wunder, schließlich hatte die Serie die zweitmeisten Einschaltquoten des Senders seit "Game of Thrones". Einen offiziellen Starttermin gibt es zwar noch nicht, aber man vermutet, dass wir erst 2024 mit Staffel 3 von "Euphoria" rechnen können – definitiv nicht vor 2023. In Deutschland ist die Serie mit Zendaya bisher auf Sky erschienen.

"Euphoria" Staffel 3 Cast: Diese Stars sind dabei

Eine offizielle Cast-Liste zu "Euphoria"-Staffel 3 gibt es zwar noch nicht, aber es ist ziemlich sicher, dass Zendaya wieder in der Rolle von Rue Bennett zu sehen sein wird. HBO-Chef Casey Bloys sagte bereits in einem Interview mit TVLine, dass Zendaya dabei sein wird und die Serie ohne sie schwer vorstellbar ist. Ob "Spider-Man"-Star Tom Holland dieses Mal ganz Teil der Serie sein wird, bleibt abzuwarten. Sicherlich werden Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate), Alexa Demie (Maddy), Barbie Ferreira (Kat), Algee Smith (Chris), Sydney Sweeney (Cassie), Maude Apatow (Lexi), Dominic Fike (Elliot) und (hoffentlich auch) Angus Cloud (Fez) wieder dabei sein.

"Euphoria": Das passiert in Staffel 3

Was erwartet uns in "Euphoria" Staffel 3? Tja, das Serien-Finale hat ziemlich viele Fragen offen gelassen, die beantwortet werden müssen. Damit endete Staffel zwei der Serie: Nate ruft wegen seines Vaters die Polizei und erzählt ihnen von seinen sexuellen Beziehungen. Maddy und Cassie hatten heftigen Streit während des Schultheaters von Lexi. Rue vergibt Jules außerdem, dass sie sie verpetzt hat. Es bleibt also abzuwarten, ob Cassie ihrer Schwester die Storys im Theaterstück verzeihen wird. Außerdem bleibt spannend, ob wir Nates Vater Cal wieder zu sehen bekommen, was aus seiner Beziehung zu Derek geworden ist und was es mit Nates Bruder auf sich hat. Und jetzt zum größten und schlimmsten Schock: Was ist mit Fez? Er wurde verhaftet, nachdem er aus Versehen von Ashtray angeschossen wurde. Hat er überlebt und kommt er aus dem Gefängnis? Er muss einfach in "Euphoria" Staffel 3 dabei sein, denn noch einen Verlust – RIP Ashtray 😭 – können Fans nicht verkraften.

