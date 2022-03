„Euphoria“ Staffel 3: Dieser TikTok-Star ist dabei!

Addison Rae in Staffel 3 von "Euphoria"?

Jetzt gibt es schon Gerüchte, dass ein TikTok-Star zum Cast der dritten Staffel hinzustößt: Addison Rae! Die TikTokerin wurde über die Social-Media-Plattform zum Star und hat sich mittlerweile auch eine Karriere als Sängerin und Schauspielerin aufgebaut. Nach dem Erfolg von "He’s All That" hat Addison mit Netflix gleich mal einen Millionen-Deal unterschrieben.

Wir werden sie also in Zukunft definitiv öfter in Filmen und/oder Serien sehen. Das beschränkt sich natürlich nicht nur auf Netflix-Produktionen, sondern auch andere Projekte sind möglich – wie "Euphoria". Denn es gibt schon einige kleine Hinweise, die andeuten, dass der TikTok-Star in Staffel 3 der Serie dabei sein wird…

TikTok-Star Addison Rae bei "Euphoria": Das sind die Hinweise

Alles begann mit einem Interview Ende Januar, in dem Addison Rae von "Euphoria" schwärmte: "Ich würde liebend gerne in 'Euphoria' mitspielen. Ich liebe die Mädels, die dort mitspielen. Sydney ist wundervoll. Alexa ist wundervoll und Zendaya ist natürlich auch wundervoll." Kurze Zeit später folgten auf ihrem Instagram-Account ein paar Bilder, die für Fans eine starken „Euphoria“-Vibe ausstrahlten. Am Sonntag, als die letzte Folge der zweiten Staffel von "Euphoria" veröffentlicht wurde, hat Addison eine Erinnerung für ihre Fans getweetet: "Vergesst nicht, heute Abend 'Euphoria' zu schauen!" Fans dachten daraufhin natürlich sofort, dass der TikTok-Star in der Folge zu sehen sei, wurden dann aber enttäuscht. Aber die Chancen stehen wirklich gut, dass Addison dann in Staffel 3 von "Euphoria" mit von der Partie ist!

