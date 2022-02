TikTok-Star Addison Rae klaut Song von Mega-Star

Addison Rae arbeitet an neuer Musik

Addison Rae ist durch ihre TikToks zum Star geworden. Sie ist mittlerweile aber nicht nur auf der Social-Media-Plattform zu sehen, sondern auch als Schauspielerin und Sängerin unterwegs. Mit Netflix hat sie zuletzt sogar erst Multi-Millionen-Deal abgeschlossen. Auch im Bereich Musik läuft es bei ihr nicht ganz so schlecht.

Mit ihrer ersten Single "Obsessed" schaffte sie es zwar nicht in die Charts, aber konnte seit der Veröffentlichung im letzten Jahr immerhin schon knapp 30 Millionen Streams auf Spotify sammeln. Jetzt arbeitet der TikTok-Star an einem kompletten Album. Doch ein Track, der auch auf diesem erscheinen soll, sorgt jetzt für Aufregung. Der Song ist nämlich definitiv nicht von Addison Rae, sondern von einem anderen Mega-Star!

Addison Rae: Song ist von einer anderen Künstlerin

In dem Vier-Sekunden-Audio-Clip hört man, wie Addison Rae "Nothing On (But The Radio)" singt. Einen Song von keiner Geringeren als Lady Gaga! Den Track hat Lady Gaga nie selbst veröffentlicht. Deswegen kann es durchaus sein, dass der TikTok-Star den Song ganz legal eingekauft hat. Fans (vor allem von Lady Gaga) sind trotzdem überhaupt nicht begeistert davon. Auf Twitter gab es dazu schon Kommentare wie "Es ist ein trauriger Tag für Pop-Musik" oder "Gaga hat nicht 'Nothing On (But The Radio)' an Addison Rae verkauft! Das muss doch ein Witz sein!" Addison Rae hat sich noch nicht zu den Gerüchten geäußert. Wir können also nur abwarten, ob der Song wirklich auf ihrem Debüt-Album sein wird.

