TikTok-Stars gestehen: Jetzt ist ihre Liebe offiziell!

"9:16 Creator House" war ein Millionen-Erfolg

Neun Creator*innen für 100 Tage in einer luxuriösen Villa auf Ibiza. In der Zeit stehen 16 Challenges an. Kein Problem für Nadine Breaty, Rick Azas, Tobi.you, Alex_Freerun, Andrea Subotic, Theresa Kirchner, Lucy.lacht, Fabian Baggeler und itsmanjuu.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

DAS solltest du vorm Schlafen NIE essen (du wirst es hassen!)

Wortwitze: Die besten Witze!

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

In nur drei Monaten haben sie zusammen das fast schon Unmögliche geschafft: Mit ihrem "9:16 House"-Kanal auf TikTok sammelten sie in dieser Zeit 405 Millionen Views und stolze 1,1 Millionen Follower*innen. Auch auf Instagram, YouTube und Co können sich die Zahlen wirklich sehen. Die erste Staffel des "9:16 House" war also ein voller Erfolg – und zwei der Bewohner*innen haben dort sogar die große Liebe gefunden …

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

"9:16 House"-Stars Andrea Subotic und Tobi.you sind ein Paar

Vor ihrem Einzug in das "9:16 House" im September kannten sie sich noch nicht. Drei Monate in der Villa auf Ibiza haben Andrea Subotic und Tobi.you näher zusammengebracht und sie sind mittlerweile offiziell ein Paar! Was für eine cute Lovestory! Für Fans kommt diese Nachricht jetzt vielleicht nicht ganz so überraschend, denn in früheren Videos und Posts konnte man schon etwas sehen, dass die Chemie zwischen den beiden auf jeden Fall stimmt. Wir wünschen den beiden auf jeden Fall alles Gute! 🥰

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->