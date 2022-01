lucy.lacht: 10 Fakten über den TikTok-Star

lucy.lacht: Name, Alter und Herkunft

Lucy ist als lucy.lacht auf TikTok bekannt geworden und will ihren vollen Namen auch privat halten. Der TikTok-Star ist 21 Jahre alt und ursprünglich in München geboren, wo sie bis 2020 ihr Leben verbracht hat. Jetzt steht mit dem "Flyhaus" in Berlin ein neues Kapitel an.

Familie und Kindheit: So ist lucy.lacht aufgewachsen

Lucy hat in ihrer Familie noch eine große Schwester. Sie hat viele schöne Erinnerungen mit der ganzen Familie sammeln können. "Wir hatten auch eine kleine Wohnung auf dem Land, in der Nähe vom Chiemsee, und da waren wir super oft. Da war direkt ein Bauernhof und die haben ganz viel Tiere. Wir waren fast jeden Tag bei den Tieren und haben die Kühe gefüttert", erinnert sich Lucy im exklusiven BRAVO-Interview. Während sie mit den Tieren gespielt haben, war die ganze Familie versammelt, sogar Oma und Opa – wie idyllisch!

Schule und Ausbildung: Das machte Lucy vor TikTok

TikTokerin Lucy ist früher auf eine Waldorfschule in München gegangen, wo sie viele kreative und zwischenmenschliche Dinge lernen konnte. Danach besuchte sie eine Gesundheits-FOS, so nennt man Fachoberschulen in Bayern, wo sie auch ein Praktikum in der Pflege machen konnte. Über ihre Schulzeit sagt sie im Interview: "Bis zur zehnten Klasse war ich sehr schüchtern. Ich war zu Hause ein sehr ruhiges Kind. Mit meinen Freunden war ich wilder, da haben wir super viel gespielt. Als die Pubertät kam, da war ich eher faul und habe nicht so viel gemacht. Als es Richtung Abi ging, wurde ich zum Streber und habe super viel gelernt."

lucy.lacht: Social-Media-Start auf TikTok

Dezember 2020 startete lucy.lacht ihren Account auf TikTok. Mittlerweile hat sie dort über 1,6 Millionen Follower, eine krasse Leistung! Davor war Lucy regelmäßig in den Videos von ihrem Freund Alex Freerun zu sehen. In den Kommentaren haben sich viele Fans gewünscht, dass sie sich einen eigenen Account macht, nach reichlicher Überlegung ist es endlich passiert! "Alex und ich haben ein bisschen Hype darum gemacht, dass ich mir einen Account mache – und alle haben so doll mitgefiebert! Ich hatte nach einem Tag schon 100.000 Follower und war komplett geflasht, damit hat wirklich niemand gerechnet. Ich habe mich gleich von Anfang an so nah mit meiner Community gefühlt, weil die so unfassbar lieb und dankbar sind, wenn ich auf sie eingehe", schwärmt Lucy im BRAVO-Interview.

TikTok: Das bedeutet der Name lucy.lacht

Wer die Social-Media-Profile von lucy.lacht kennt, weiß, ihr Name ist Programm. Und das ist der Creatorin auch sehr wichtig: "Ich möchte andere Menschen mit meinen Videos glücklich machen. Sie sollen ein gutes Gefühl bekommen, wenn sie sich etwas von mir ansehen und vielleicht sogar inspiriert werden. Es ist ein großes Ziel von mir, dass die Leute glücklicher und positiver sind oder sich in ihrer eigenen Haut wohler fühlen." Bei dieser Aussage wird einem wirklich warm ums Herz. Das Wörtchen "lacht" passt jedoch auch sehr gut zu ihr selbst. Jede*r, der*die sie kennt, weiß, dass sie sehr viel lacht und mit ihrer Lache auch manchmal herausstechen kann.

lucy.lacht Freund: Süße Beziehung mit TikTok-Star Alex Freerun

lucy.lacht und alex_freerun haben wirklich eine zuckersüße Beziehung, die sie offen auf ihren Social-Media-Kanälen teilen. Er überzeugte Lucy auch davon, sich einen eigenen TikTok-Account anzulegen! Als sich Lucy und Alex kennengelernt haben, wusste sie noch gar nicht, dass er schon auf TikTok aktiv ist, das hat sie erst mit der Zeit herausgefunden. Ihr erstes Kennenlernen passierte auf einer Party von gemeinsamen Freunden – und der Rest ist Geschichte! Ihre Videos und Storys sind manchmal echt süßer als so manch ein romantischer Film. 🥰

Das sind die Freunde von lucy-lacht

Natürlich hat die TikTokerin auch viele Freund*innen aus dem Creator-Bereich. Zu ihrer engsten Gang gehört natürlich das FLY-Haus mit Rick Azas, Theresa Ankirchner und Alex Freerun. Die vier TikTok-Stars sind sogar in Berlin zusammengezogen, um als FLY House gemeinsam Projekte zu starten. Für mehrere Monate hat Lucy jedoch auch im "9:16 House" auf Ibiza gewohnt, wo sie sich mit Tobi.you, Andrea Subotic, nadinebreaty, itsmanjuu und vielen mehr angefreundet hat.

lucy.lacht: Das kann sie gar nicht ausstehen

Lucy ist ein sehr positiver Mensch, deshalb kann sie es gar nicht ausstehen, wenn Menschen Streit und Negativität verbreiten, oder besonders dramatisch sind. Ein freundlicher und harmonischer Umgang miteinander ist ihr sehr wichtig. Außerdem findet sie es unfair, wenn man hinter dem Rücken schlecht über Leute redet.

So tickt lucy.lacht als Mensch

Lucy ist im Kern ein sensibler Mensch und nimmt sich alles sehr zu Herzen. "Ich hab nicht so eine dicke Haut, an der alles abprallt", gibt die Content Creatorin im Interview offen zu. Genau das ist es jedoch, was sie bei ihrer Community so beliebt macht. Sie achtet darauf, dass es allen Menschen gut geht und sie mit ihrem Content etwas Gutes bewirken kann. Sie überrascht Menschen aus ihrem Umfeld und teilt Gedanken zum Thema Körperbild oder Erfahrungen aus ihrem Leben, die andere motivieren sollen. Ein Feel-Good-Feed zum mitlachen!

Lebensmotto: Dieser Rat begleitet Lucy schon ihr Leben lang!

Viele Menschen fragen sich in ihrem Leben, wie man es schafft positiver zu sein. Lucy hat von ihrer Familie eine ziemlich schöne und wichtige Lebensweisheit mitbekommen: "Meine Eltern haben mir immer gesagt, dass ich verliebt in mein Leben sein soll. Was man für ein Leben hat und wie man es führt, ist genau das, was einen glücklich machen sollte." Und so, verlassen wir auch diesen 10-Fakten-Artikel mit einem breiten Lächeln im Gesicht. 😊

