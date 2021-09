Addison Rae: TikTok-Star ergattert Multi-Millionen-Deal mit Netflix

Addison Rae unterschreibt Multi-Millionen-Deal mit Netflix

Addison Rae hat gerade allen Grund zur Freude. Der TikTok-Star hat nämlich einen Multi-Millionen-Deal mit Netflix an Land gezogen. Eine bemerkenswerte Leistung schließlich, feierte sie erst knapp vor einem Monat ihr großes Schauspiel-Debüt in "Einer wie keiner" – dem Kult-Remake von Netflix mit Addison Rae. Aber genau das ist der Grund für ihren Mega-Erfolg: "Einer wie keiner" wurde nämlich alleine im ersten Monat von mehr als 55 Millionen Haushalten weltweit gestreamt und landete in 78 Ländern auf Platz 1 der Netflix-Charts. Kein Wunder, mit 83,3 Millionen Abos auf TikTok und 39,2 Millionen Followern auf Instagram hat Addison Rae eine riesige Community, die sie supportet. Wegen dieses Film-Erfolgs hat Netflix Addison Rae jetzt einen Muli-Film-Deal (also mehrere Projekte in der Zukunft) angeboten, der Millionen schwer ist. "Addisons Charme und Potenzial ist unbestreitbar, wie 'Einer wie keiner" und ihre leidenschaftliche Fan-Base bewiesen haben. Wir sind begeistert, sie in dieser nächsten Phase ihrer aufkeimenden Schauspiel-Karriere zu begleiten", erzählt eine Netflix-Sprecherin.

Mehr Filme mit Addison Rae: Netflix verpflichtet TikTok-Star für mehrere Millionen Dollar

Bisher ist unbekannt, wie hoch der Millionen-Betrag des Netflix-Deals mit Addison Rae wirklich ist, denn es wurde auch nie verkündet, wie viel der TikTok-Star für die Rolle in "He's All That" bekommen hat. Man weiß nur, dass der Streaming-Dienst alleine 20 Millionen Dollar für die Rechte an dem Remake ausgegeben hat. Ihr könnt euch also vorstellen, wie viel sie verdient haben muss. Yahoo Finance will herausgefunden haben, dass das Durchschnittsgehalt eines*einer Schauspieler*in auf Netflix zwischen 15 und 20 Millionen Dollar liegt. Klar, bei Newcomern sehen die Zahlen sicher etwas anders aus, aber zum Vergleich: Auch Millie Bobby Brown bekommt 350.000 Dollar pro Folge "Stranger Things". Beschweren kann man sich da sicher nicht!

Für Addison Rae war es schon immer ein großer Traum, Schauspielerin zu werden, der sich mit dem Multi-Millionen-Deal von Netflix jetzt sicherlich erfüllt hat. Bald bekommen wir also mehr Filme oder vielleicht sogar Serien mit dem TikTok-Star zu sehen. "Die Möglichkeit zu bekommen, mit Netflix zu arbeiten war ein richtiger 'zwick mich'-Moment. Diese Beziehung jetzt fortführen zu können übersteigt meine wildesten Träume", gesteht der TikTok-Star in einem Statement gegenüber Variety, "Ich freue mich darauf, weiter mit diesem unglaublichen Team zusammenzuarbeiten und freue mich auf weitere Projekte und darauf, meine Fähigkeiten als Schauspielerin fortzuführen." Damit wird ein zweiter Teil von "Einer wie keiner" jetzt immer wahrscheinlicher …

