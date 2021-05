TikTok-Star Addison Rae: Davor hat sie am meisten Angst

Addison Rae: Hauptrolle im Netflix-Remake

Netflix machte einen mutigen Schritt, als sie sich bei der Hauptrolle im "Eine wie keine"-Remake für TikTok-Star Addison Rae entschieden haben und nicht für eine professionell ausgebildete Schauspielerin. Und das wusste auch Addison. Schon vor dem Casting nahm sie ununterbrochen Schauspielunterricht und als sie dann die Zusage für die Rolle hatte, hing sie sich noch mehr rein. Doch ihre größte Angst ist nach wie vor präsent: Sie hat Angst, dass sie mit ihrer Schauspiel-Premiere beim Netflix-Remake keine gute Arbeit geleistet hat und die Leute den Film nicht lieben werden ! Das wäre schrecklich für die 20-Jährige. In einem Interview hat sie nämlich verraten, dass es ihr größter Traum ist, Schauspielerin zu sein, und dass die nächsten Jahre und am liebsten für immer! Addison Raes Leidenschaft ein Filmstar zu werden ist also groß, aber wird sie sich bei der großen Konkurrenz in Hollywood auch einen Namen machen können?

"Eine wie keine": Teenie-Love-Klassiker aus den 90ern

In "Eine wie keine" (Originaltitel: "She’s All That") geht es darum, dass High School Schüler Zack Zieler so überzeugt von sich ist, dass er denkt, er kann egal welches Mädchen an seiner Schule zur Ballkönigin machen. Seine Kumpels schlagen ihm eine Wette vor und er geht darauf ein. Seine Freunde suchen Laney aus, die graue Maus der Schule, die eine Hornbrille trägt und "nicht zu den Coolen" gehört. Die beiden nähern sich an und Zack entwickelt wirklich wahre Gefühle für Laney, doch dann fliegt die Wette auf … Netflix dreht bei dem Remake den Spieß um, wird die Rollen vertauschen und natürlich auch hier und dort etwas abändern. Deswegen lautet der neue Originaltitel nun "He’s All That". Am 27. August 2021 soll der Netflix-Movie mit Addison Rae in der Hauptrolle starten und wir sind schon mega gespannt darauf! 🥰