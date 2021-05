Addison Rae knutscht Schauspieler: So eifersüchtig ist Ex Bryce Hall

Addison Rae küsst Schauspieler Tanner Buchanan in der Öffentlichkeit

Aiaiaiaiai, bei diesem Anblick ist vielen Fans kurz das Herz stehen geblieben: Addison Rae sorgte für einen ziemlich heißen Auftritt auf den MTV Movie & TV Awards und das Internet dreht wieder völlig durch. Netflix castete den TikTok-Star für das Kult-Remake zu "She's All That", deshalb besuchte sie die gestrige Preisverleihung in Los Angeles. Aber es passierte etwas, womit an diesem Abend keiner gerechnet hat: Addison Rae knutschte mit Tanner Buchanan auf der Bühne! Die Shows der MTV Movie & TV Awards werden jeweils am 17. und 18. Mai ab 20:15 Uhr bei MTV im Free-TV und auf mtv.de im Livestream wiederholt.

Der Schauspieler wird in dem Netflix-Remake "He's All That" an der Seite des TikTok-Stars spielen, wo sicher der ein oder andere Kuss fallen wird, deshalb präsentierten die Co-Stars auch gemeinsam die Kategorie "Bester Kuss" bei den MTV Movie & TV Awards. Um das Ganze etwas authentischer zu machen, knutschten Addison und Tanner kurzerhand auf der Bühne rum und einer Person hat das GAR NICHT gefallen – Ex Freund Bryce Hall! Aber seht euch hier zuerst den heißen Kuss von Addison Rae und Tanner Buchanan an:

Bryce Hall eifersüchtig auf Kuss von Addison Rae

Bryce Hall ist sicherlich, wie vielen Fans auch, die Kinnlade heruntergefallen, als er den Kuss zwischen Ex Addison Rae und Hottie Tanner Buchanan gesehen hat – und er hat ihn gesehen, denn er wurde von Fans massenweise unter Videos und Fotos verlinkt! Ex-Freund Bryce scheint ziemlich eifersüchtig zu sein, denn er postete sofort folgende Worte auf Twitter "ist ätzend, aber ich mache weiter", und nur wenig später folgte ein weiterer Tweet mit den Worten, "ich werde mich jetzt ganz auf mich selbst konzentrieren und jeden am 12. Juni verdammt nochmal zum Schweigen bringen."

Autsch! An diesem Datum wird übrigens der Boxkampf von Bryce Hall stattfinden, wir sind also sehr gespannt, was uns erwartet. Bryce hat außerdem kurzerhand eine Pressekonferenz in zwei Tagen in LA angekündigt, spätestens dort wird er ziemlich sicher, auf das Thema angesprochen. Übrigens sind auch Fans gespaltener Meinung, die einen finden, dass Addison und Tanner ein süßes Paar abgeben würden, die anderen feiern diese Aktion nicht so sehr. Fakt ist: Addison Rae und Tanner Buchanan sind Single und können knutschen, mit wem sie wollen, die Chemie zwischen den beiden scheint jedenfalls zu stimmen, der Kuss war sehr überzeugend!

