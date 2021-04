Bryce Hall: So viel verdient der TikTok-Star mit seinem Boxkampf

Kampf der Social-Media-Stars: Bryce Hall boxt gegen YouTuber

Bryce Hall spricht eigentlich offen über alles und nimmt kein Blatt vor den Mund. Bereits vor einigen Wochen verriet Bryce Hall in einem langen Statement, warum es zur Trennung mit Addison Rae kam. Der TikTok-Star scheut auch nicht davor sich zu verteidigen, wenn es sich mal unfair behandelt fühlt. Als Addison Rae verriet, dass sie "enttäuscht" von ihm sei, reagierte Bryce Hall sofort und beteuerte, dass er seine Ex-Freundin nicht betrogen habe. Bald wird sich der TikTok-Star jedoch mit seinen Fäusten verteidigen müssen.Im Sommer will Bryce Hall nämlich in einem Boxkampf gegen YouTuber Austin McBroom antreten. In einem Podcast hat er jetzt verraten, wie viel Geld er mit diesem Event verdienen wird.

SO VIEL VERDIENEN DIE TIKTOK-STARS

So viel Geld verdient Bryce Hall mit seinem Boxkampf

YouTuber gegen TikToker: Das ist das Motto des "Social Gloves: Battle of the Platforms" Events. Es wird mehrere Boxkämpfe geben in denen Social-Stars wie Nick Austin, Tanner Fox, Tayler Holder, Danny Duncan, Michael Le, Faze Jarvis und viele mehr gegeneinander antreten werden. Bryce Hall wird gegen Austin McBroom antreten und verrät in einem Podcast, wie viel Geld er für die Teilnahme am Boxkampf bekommen wird: "Also ich bekomme 4 % der View-Einnahmen, dann 5 Millionen sobald ich in den Ring trete und eine Million als KO-Bonus." Das ist eine ordentliche Summe für ein einziges Event! Der TikToker und YouTuber sticheln sich bereits auf Social Media und bewerben fleißig ihren Boxkampf am 12. Juni 2021. Wir sind sehr gespannt, wie das ausgehen wird …

