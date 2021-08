Addison Rae: Star beschimpft sie nach "Einer wie keiner"-Trailer

"Einer wie keiner": Erster Trailer von Addison Rae spaltet Fans

Es ist so weit: Wir haben den ersten Trailer zu "Einer wie keiner" mit Addison Rae! Schon im März gab Netflix bekannt, dass sie den TikTok-Star für das Kult-Remake zu "Eine wie keine" gecastet haben. Die Story ist ähnlich wie das Original, nur vertauscht! Padgett Sawyer (Addison Rae) wird von ihrem beliebten Freund betrogen und das vor laufenden Kameras in einem Live-Video. Um ihre Ehre wiederherzustellen, geht sie eine Wette ein und verspricht ihren Freundinnen, dass sie aus dem Schul-Outsider Cameron (Tanner Buchanan) einen Prom-König macht. Doch der scheint gar nicht so uncool zu sein, wie zuerst vermutet und es funkt sogar zwischen den beiden! Für den TikTok-Star ist das ihr großes Schauspieldebüt. Doch Addison Rae musste schon zuvor viel Kritik einstecken, weshalb sie härter arbeiten musste, als alle anderen. Sie will der Welt beweisen, dass sie mehr als nur TikTokerin ist, denn ihr größter Traum war immer die Schauspielerei. Jetzt gibt es den ersten Trailer zu "Einer wie keiner" und schon wird sie von einem Serien-Star beschimpft …

DIE 10 BESTEN HIGH-SCHOOL-SERIEN AUF NETFLIX

"F*cking Furchtbar!": Serien-Star beschimpft Trailer mit Addison Rae

Nach langem Warten haben wir endlich den Trailer zu "Einer wie keiner" bekommen. Der neue Netflix-Film mit Addison Rae soll am 27. August auf Netflix erscheinen. Wir freuen uns schon mega darauf, ihn endlich anzusehen! Doch so geht es nicht allen Leuten. In den Kommentaren unter dem Trailer gibt es viele Hater, die gar nicht happy mit Addison in der Hauptrolle sind. Aber nicht nur Zuschauer*innen. Die TikTokerin bekommt von vielen Stars und Freunden Support für ihre erste Schauspiel-Rolle, aber einem Serien-Star passt ihr Auftritt gar nicht: "The Good Place"-Star Jameela Jamil beschimpft Addison Rae sogar öffentlich. Auf Twitter postete sie den Trailer mit den Worten: "Objektiv gesehen sieht das f*cking furchtbar aus." Ähm, das klingt nicht sonderlich objektiv. Sie macht jedoch noch weiter und versichert, dass der Film ein Hit werden wird, weil er aus Gruppenzwang von vielen Leuten geguckt werde. Es sei ätzend, dass richtige Kunst ignoriert werde und solche Filme wie dieser produziert würden. Das sind ziemlich harte Worte. Mal sehen, ob Addison darauf reagieren wird …

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->