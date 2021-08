"Einer Wie keiner": Geheime Kuss-Übungen von Addison Rae und Tanner Buchanan

"Einer Wie Keiner": Addison Rae und Tanner Buchanan wollen ein überzeugendes Paar sein

Addison Rae und Tanner Buchanan spielen in dem neuen Netflix Film "Einer Wie Keiner", dem Remake zu "Eine Wie Keine" die Hauptrollen Padgett und Cameron. Das Schauspiel-Debüt für den TikTok-Star, weshalb sie für eine überzeugende Arbeit hart arbeiten wollte und dafür zu diversen Schauspieltechniken gegriffen hat. Für eine kurze Zeit wollte Addison Rae von ihrer Familie und Freunden mit dem neuen Namen Padgett angesprochen werden, um sich besser in die Rolle einfühlen zu können. Aber auch in andere Szenen wollten sich Addison und Tanner Buchanan besser einfühlen: In "Einer Wie Keiner" gibt es viele Kuss-Szenen, die die beiden in heimlichen Treffen vorher geübt haben. Für ihre Kuss-Übungen haben sie scheinbar jede Gelegenheit genutzt, denn Addison knutschte den Schauspieler bereits in der Öffentlichkeit auf den MTV Movie Awards. Der Grund für ihre heimlichen Kuss-Proben ist jedoch nachvollziehbar …

Vor dem "Einer Wie Keiner"-Dreh: Addison Rae und Tanner Buchanan übten Kuss-Szenen in ihrer Freizeit

Stellt euch vor, ihr seid in einem Raum voller Menschen, Kameras, Technik und viel Beleuchtung. In diesem engen und überfüllten Raum müsst ihr dann eine Person, die ihr noch gar nicht so gut kennt, küssen, während euch ALLE dabei zusehen. Klingt irgendwie unangenehm? Das haben auch Addison Rae und Tanner Buchanan befürchtet, weshalb sie sich zur Vorbereitung für die Dreharbeiten zu "Einer Wie Keiner" schon privat zu Kuss-Übungen getroffen haben: "Wir haben den Kuss in unserer Freizeit geübt. Das muss man! Es ist so komisch sowas das erste Mal vor allen anderen zu machen, also dachten wir 'Ok, wir müssen das schon vorher hinter uns bringen, lass es einfach machen'", gestand die TikTokerin in einem Interview mit Entertainment Tonight. Wir würden jetzt nicht sagen, dass man einen Kuss mit Addison Rae oder Tanner Buchanan unbedingt hinter sich bringen muss, aber gut, beide Film-Stars haben aktuell eine*n feste*n Partner*in. Der TikTok-Star datet wohl Omer Fedi und Tanner ist mit Schauspielerin Lizze Broadway zusammen. Die Kuss-Übungen zu "Einer Wie Keiner" sind für beide also wirklich nur Business. Augen auf bei der Berufswahl! 😜

