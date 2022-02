"Euphoria" Staffel 2: Tragisches Ende für Fez und Lexi

Das Staffelfinale von "Euphoria" Season 2 steht bevor. Und der Trailer zur Folge 8 sieht mehr als krass aus. Drama, Streit, Gewalt und ein tragischer Verlust … Wie heftig wird das Staffelfinale wirklich?

Tod bei "Euphoria" Staffel 2

Zendaya spricht als Rue auf einer Beerdigung. Man sieht Kat, Maddy & Co. auf der Trauerfeier. „Als du gestorben bist, hat sich das nicht real angefühlt. Es fühlte sich an, wie ein Film … und das ist der Teil, an dem sich die Charaktere des Films nicht mehr von dem Verlust erholen werden“, so Rue in dem Video. Die Frage ist nun: Wer wird im Staffelfinale von "Euphoria" 2 sterben? Fans vermuten, dass es Drogendealer Fez sein wird. Der Schulabbrecher ist in ein gefährliches Business involviert und immer wieder in Schwierigkeiten. Holt ihn nun seine Vergangenheit ein?

Bekommen Lexi und Fez doch eine Chance?

Andererseits würden die Fans diesen Tod GAR NICHT fühlen. Lexi und Fez sind sich in Staffel 2 immer nähergekommen und die "Euphoria" Fanbase findet sogar, dass die beiden die Süßesten aus der ganzen Serie sind. Geshippt werden die zwei mit dem Hashtag #fexi 💕 Stirbt jemand anderes und Fez und Lexi kommen im Staffelfinale zusammen? Oder kommen sich zumindest näher? Auch wenn Fez und Lexi in einigen Dingen sehr unterschiedlich sind, so verstehen sich die beiden super und unterstützen sich sehr. Fez hat Lexi auch bei ihrem Theaterstück supportet und wollte auch zu der Aufführung kommen, doch sein Platz blieb leer. Wieso ist er nicht gekommen? All diese Fragen werden wohl erst bei dem epischen "Euphoria" 2 Staffelfinale beantwortet werden. Wir sind gespannt!

