"Euphoria": "Spider-Man"-Star Tom Holland ist Teil der Serie!

Bereits vor über einem Monat kamen die Gerüchte auf, dass "Spider-Man"-Star Tom Holland in der 2. Staffel von "Euphoria" zu sehen sein wird! Fans hatten nämlich ein Foto entdeckt, welches den 25-Jährigen am Set der Serie zeigte. Nun haben sich die Gerüchte bestätigt!

"Euphoria" ohne Zendaya?

Die 2. Staffel von "Euphoria" läuft seit einigen Wochen und feiert einen extremen Erfolg. Dieser Erfolg ist sogar so riesig, dass nun eine weitere Staffel bestätigt wurde! Auch wenn die Serienmacher*innen und Produzent*innen von "Euphoria" immer wieder sagen, dass sie sich eine Serie ohne Zendaya nicht vorstellen können, so könnte dies vielleicht passieren. Muss sich Zendaya wirklich zwischen "Spider-Man" und "Euphoria" entscheiden? Wir hoffen doch nicht! Im besten Fall überschneiden sich die Dreharbeiten ihrer Projekte nicht und sie kann weiterhin ein Teil von beidem sein. Aber was ist jetzt mit Tom Holland und "Euphoria"? In welcher Folge sieht man den Schauspieler? ⤵️

Tom Holland in der 2. Staffel von "Euphoria"

Tatsächlich soll man Tom Holland in der siebten Folge der zweiten "Euphoria" Staffel sehen. Diese Folge dreht sich um das Theaterstück von Lexi (Maude Apatow). Immer wieder wird auch das Publikum, das sich das Stück gerade anschaut, gefilmt und dabei sind die Fans auf Tom gestoßen. Er soll hier einen Cameo-Auftritt haben und tatsächlich im Publikum sitzen! Auch wenn das bisher noch nicht bestätigt wurde, so hat Tom Holland selbst schon in älteren Interviews gedroppt, wie gerne er ein Teil von "Euphoria" wäre. Und wenn man sich das Bild anschaut, dann könnte das doch auf jeden Fall Tom Holland im Hintergrund sein, oder nicht?! 🤪

