Zendaya vor schwerer Entscheidung: "Spider-Man" oder "Euphoria"?

Zendaya: Gerüchte um Ausstieg bei "Euphoria"

Vor zwei Wochen wurde die dritte Staffel von "Euphoria" bestätigt, obwohl Staffel 2 noch nicht einmal vorbei ist. Die Staffel ist aber auch noch mal um einiges erfolgreicher und beliebter als die Erste. Rue, gespielt von Zendaya, befindet sich in den aktuellen Folgen aber eher in einer Abwärtsspirale.

Deshalb fragen sich Fans schon, ob sie überhaupt für eine dritte Staffel zurückkehren wird. Die Dreharbeiten für die Serie fand sie ja teilweise auch schrecklich. Wird Zendaya aber vielleicht einfach alles zu viel? Schließlich ist es auch nicht ganz ausgeschlossen, dass sie zusammen mit ihrem Freund Tom Holland weiterhin bei "Spider-Man" am Start ist…

Zendaya: "Euphoria" ohne Zendaya nur schwer vorstellbar

Steht Zendaya also vor einer Entscheidung zwischen "Spider-Man" und "Euphoria" und die Macher*innen der Serie sorgen schon mal vor und wollen auf alles vorbereitet sein? HBO-Chef hat sich jetzt zu den Gerüchten geäußert: "Sie [Zendaya] wird in der dritten Staffel dabei sein." Fans können also erleichtert ausatmen, denn was wäre „Euphoria“ denn ohne Zendaya und ihrer Rolle als Rue?

Doch die Zukunft von "Euphoria" nach Staffel 3 ist alles andere als gesichert, vor allem, falls Zendaya sich entscheiden würde, die Serie zu verlassen: "Es ist nur schwer vorstellbar, die Serie ohne sie [Zendaya] weiterzumachen." Aber bis es so weit ist, dauert es ja noch eine Weile – und eine weitere Staffel gibt es zumindest sicher. Vielleicht ist ja dann auch Tom Holland dabei? Was heißt das jetzt für Zendayas Zukunft bei "Spider-Man"? Das kann wahrscheinlich noch keiner so richtig sagen, aber wir glauben, dass Zendaya "Spider-Man" nicht aufgeben wird, wenn sie die Chance hat, dort weiterhin MJ zu spielen.

