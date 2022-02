Zendaya und Tom Holland heimlich verlobt

Fans sicher: Die beiden sind verlobt!

Da wollte wohl jemand nichts anbrennen lassen! Seit einigen Monaten ist offiziell, dass „Spider-Man: No Way Home“-Star Tom Holland mit Schauspiel-Kollegin und „Euphoria“-Hauptdarstellerin Zendaya zusammen ist.

Die Fans feiern das Pärchen enorm, das einfach zuckersüß zusammen ist. 😍 Nun blieb bei vielen das Herz stehen, als sie eine Story von Zendaya anschauten und dabei einen ziemlich auffälligen Ring am Finger der Schauspielerin entdeckten. Hatte Holland etwa kurz nachdem er ein Haus für die beiden gekauft hat, etwa gleich noch einen Heiratsantrag oben draufgesetzt? 😯 Die Story zeigte Zendaya hinter den Kulissen von „Euphoria“, als ihre Kolleg*innen sie zum Geburtstag überraschten. Dabei trug sie einen Ring, der nicht ganz zu ihrer Rolle in der Serie passt – Fans schlussfolgerten, dass er wohl Zendaya selbst gehört.

Handelt es sich wirklich um einen Verlobungsring?

Das Gerücht um eine Verlobung der beiden Stars verbreitete sich natürlich wie ein Lauffeuer und die Fans zeigten ungefähr jede Emotion: Manche waren derbe überrascht, andere freuten sich enorm für die beiden, wieder andere konnten es nicht so ganz glauben. Und tatsächlich: Selbst, wenn die beiden verlobt sein sollten (wovon wir nicht ausgehen), ist das Foto absolut kein Beweis dafür. Denn den Ring, den wir auf dem Bild sehen, trägt Zendaya an der rechten Hand. Verlobungsringe werden in vielen Ländern – z.B. auch in Deutschland – an der linken Hand getragen. Eheringe allerdings an der rechten Hand … Hmmmm … 🤔😉

