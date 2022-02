"Emily in Paris" Staffel 3: Start, Handlung und Geheimnisse

"Emily in Paris" Staffel 3: Wann startet die Netflix-Serie?

Ein offizielles Startdatum zu "Emily in Paris" Staffel 3 gibt es bisher noch nicht. Netflix ist gewöhnlich jedoch sehr darauf bedacht, den Jahresrhythmus bei Serien einzuhalten. Was bedeutet, dass die dritte Staffel mit großer Wahrscheinlichkeit gegen Ende 2022 erscheinen wird. Die Dreharbeiten sollen im Sommer in Paris starten, wo sie fortgeführt werden, ist jedoch unklar. Angeblich werden auch schon Orte in London erkundet, was große Hinweise auf die Handlung von "Emily in Paris" Staffel 3 geben könnte …

"Emily in Paris": Handlung von Staffel 3

Was passiert in der dritten Staffel von "Emily in Paris"? Wie immer wird darum ein großes Geheimnis gemacht, wäre ja auch langweilig, wenn man vorab schon alles wüsste! Fakt ist: Nach Staffel 2 steht Emily vor der großen Entscheidung. Bleibt sie in Paris und nimmt den neuen Marketing-Job bei ihren französischen Kolleg*innen an oder geht sie zurück in ihr altes Leben und bleibt bei ihrer Firma in Chicago? Wie ihre Entscheidung aussieht, erfahren wir mit großer Sicherheit in Staffel 3. Vielleicht wird sie auch in eine ganz andere Stadt ziehen, wie London, um bei Alfie zu bleiben? Emilys Entscheidung wird mit großer Sicherheit auch sein Schicksal in der Serie bestimmen. Bleibt sie bei ihm, bekommen wir ihn öfter zu sehen. Außerdem, seien wir mal ehrlich: An dieser Finger-Abschneid-Geschichte von Camilles Vater, ist doch auch etwas faul oder haben nur wir im Gefühl, dass sie etwas im Schilde geführt hat, um Gabriel zurückzuerobern? 🧐

"Emily in Paris" Staffel 3: Wer ist dabei?

Mit hundertprozentiger Sicherheit können wir sagen, dass Lily Collins aka Emily auch in Staffel 3 von "Emily in Paris" dabei sein wird. Wenn man sich die Kommentare unter ihrer Ankündigung anguckt, wird auch klar, dass sicherlich auch Mindy (Ashley Park), Camille (Camille Razat), Sylvie (Philippine Leroy Beaulieu) dabei sein werden. Wenn Sylvie und Camille dabei sind, sicher auch Julien (Samuel Arnold), Luc (Bruno Gouery) und natürlich Gabriel (Lucas Bravo – toller Name, btw.) am Start.

"Emily in Paris" Staffel 3: Gibt es eine dritte Staffel?

Wir haben gute Neuigkeiten für alle Fans von "Emily in Paris", denn es wurde nicht nur eine dritte Staffel, sondern auch eine vierte Staffel der Netflix-Serie bestätigt! Januar 2022 verkündete Hauptdarstellerin Lily Collins auf ihrem Account: "Bin heute mit aufregenden Neuigkeiten aufgewacht … @emilyinparis kehrt für eine dritte – und wartet darauf – vierte Staffel zurück! Ich weiß nicht genau, ob Emily dieses Ankündigungsoutfit lieben oder hassen würde, aber sie würde definitiv ausflippen. Ich liebe euch alle, danke für den unglaublichen Support." Unter dem Bild freuen sich der ganze Cast mit ihr. Von Emilys Abenteuern in Paris bekommen wir auf Netflix also noch viel mehr zu sehen, wenn sie denn in Paris bleibt!

