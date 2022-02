"Berlin – Tag & Nacht": Schock-Nachricht für Milla

Ist das Matrix am Ende? Wird der Kult-Club aus "Berlin – Tag & Nacht" wirklich verkauft? 😳

Kann Milla das Matrix retten?

Milla ist völlig geschockt. Das Matrix soll verkauft werden. Doch sie hat eine geniale Idee: Wie wäre es, wenn sie den Laden als Chefin übernehmen würde? Sie gehört auf jeden Fall zu den Leuten, die das Matrix am besten kennen. Und mit den möglichen Käufern versteht sie sich auch gut. Dem Ganzen steht doch dann nichts mehr im Wege, oder? Wird Milla bald Clubbesitzerin?

"Berlin – Tag & Nacht"-Star Jan-Philipp Preuß (Leif): „Ich war nicht immer der Happy Typ“

"Berlin – Tag & Nacht"-Drama geht weiter

Bevor es jedoch so weit kommen kann, muss erst noch Piet mitspielen. Ob sie ihn überzeugt bekommt? Nach Mike und Millas Liebes-Reunion unterstützt er sie bedingungslos bei ihren Plänen. Dieser Support hilft ihr sehr! Und wie geht es mit Paula, Miguel und Joe weiter? Verstrickt sich Paula noch weiter in Schwierigkeiten? In den vergangenen Wochen war wirklich so einiges los in dem Leben der Berliner … "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ streamen *.

