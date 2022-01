YouTube-Schock: Weitere Millionen-Kanäle am Ende

Am Ende eines jeden Jahres lassen viele es nochmals Revue passieren. "Bin ich zufrieden mit meinem Leben? Was sind meine (neuen) Ziele? Und bewege ich mich auch in diese Richtung?" Egal, ob prominent oder nicht. Wir alle machen uns diese Gedanken und stoßen immer wieder auf die gleiche Frage: "Was stellen wir mit unserem Leben an?" Dieses Gedankenkarussell haben auch einige Content Creator. Vor wenigen Tagen postete Melina Sophie ihr allerletztes YouTube-Video und verkündete somit nach acht Jahren YouTube ihr Karriere-Aus. Und nun ziehen weitere YouTuber nach …

Diese YouTuber*innen haben ihre Karriere beendet!

Jonas Ems dreht sich um 180 Grad

Schon zu Beginn seiner Teenie-Zeit drehte Jonas Ems einige YouTube-Videos. Von Fußballtricks bis zu Tipps, wie man Mädchen beeindruckt und Comedy-Videos war alles dabei. Als Jonas mit seiner damaligen Freundin Denise Mski zusammen kam, folgte ein Content-Wechsel und wie er es sagte ein „teilweise Ausschlachten der Beziehung“. Was kommt gut an, was bringt um jeden Preis viele Klicks und Likes. Heute identifiziert er sich nicht mehr mit diesen alten Videos. „Vieles davon war einfach zu heftig wie zum Beispiel Schluss-mach-Pranks oder andere Videos.“ Und auch hinter dem Content, der nach dem Beziehungs-Aus kam, steht Jonas heute nicht mehr zu 100 %. Deshalb hat der 25-Jährige einen Entschluss gefasst. Seinen YouTube-Channel wird es so nicht mehr geben. Er möchte seine Reichweite sinnvoller nutzen und möchte in Zukunft jeden Montag ein Video posten, welches auf das Thema Tierleiden aufmerksam macht und über konkrete Lösungsansätze in Live-Videos sprechen.

Joey’s Jungle beendet YouTube-Karriere

„Ich habe mich verloren auf dem Weg, mich zu finden. Bei dem Versuch herauszufinden, wer ich sein kann, habe ich die wichtigste Frage überhaupt vergessen: ‘Will ich dieser jemand auch sein?‘ Weil, um ganz ehrlich zu sein … Ich weiß es nicht“, so spricht Joey in seinem YouTube-Video mit dem Titel „Ende“. Das, was der 26-Jährige gerade macht, möchte er so nicht mehr weitermachen. Er braucht Zeit für sich, möchte weitere Facetten an sich kennenlernen und sich selbst finden. Seine Fanbase ist natürlich sehr traurig über das YouTube-Aus und dass er sich nun erstmals zurückzieht. Andererseits haben sie aber auch vollstes Verständnis dafür. Ob Joey’s Jungle eines Tages wieder Vollzeit YouTuber sein wird, bleibt ungewiss.

