Millionen-YouTuberin beendet plötzlich Karriere – Schock für Kollegen und Fans

Millionen-YouTuberin beendet plötzlich ihre Social-Media-Karriere

Millionen Fans auf YouTube und Instagram – jetzt heißt es Abschied nehmen. Melina Sophie beendet ihre Karriere.

Etwas, mit dem niemand gerechnet hat. Kolleg*innen, Fans und auch wir nicht. Viele Herzen wurden gebrochen, aber irgendwo ist da auch ein bisschen Freude, denn die YouTuberin scheint mit ihrer Entscheidung sehr glücklich zu sein. "Mein letztes Video – Austritt aus der Öffentlichkeit" heißt das neuste YouTube-Video von Melina Sophie und es wird das Letzte ever sein. Unter dem Video reagieren Kolleg*innen und Fans geschockt, aber auch supportive.

Letztes Video von Melina Sophie: Kolleg*innen und Fans trauern

Nach acht Jahren YouTube verkündet Melina Sophie das Ende ihrer Social-Media-Karriere. "Ich bin unglaublich dankbar für die Zeit, die ich vor der Kamera verbringen durfte. Für die ganzen Menschen, die ich kennenlernt habe. Für all das, was ich erlebt habe, was ich sehen durfte und was ich mitnehmen durfte. Jetzt ist es einfach Zeit für ein neues Kapitel und das möchte ich gerne alleine schreiben", erklärt Melina Sophie auf ihrem Kanal. Nach einigen mentalen Problemen sei sie endlich an einem Punkt angekommen, an dem sie sich wohlfühle und zufrieden sei. Ihr Social-Media-Aus sei ein wichtiger Schritt zu dieser Veränderung gewesen. In den Kommentaren reagieren vor allem Fans sehr geschockt, doch alle verstehen und respektieren ihre Entscheidung. Hier ein paar emotionale Reaktionen von ihren Kolleg*innen:

Dagi Bee: "Ohhh Ich bin so stolz auf dich, dass du diese Entscheidung für dich getroffen hast - sowas ist wirklich nicht leicht … du bist die beste melinski & du hast YouTube Deutschland so geprägt wie kaum ein anderer! Love you & see you außerhalb von Social Media."

Sophia Thiel: "Ich verstehe und respektiere deine mutige Entscheidung, aber du wirst mir/uns fehlen!!!"

Auch wir werden Melina Sophie auf YouTube sehr vermissen und wünschen ihr nur das Beste für die Zukunft. Sie hat YouTube Deutschland stark geprägt und darauf kann sie stolz sein.

