Julien Bam & Rewi: Streit eskaliert!

Julien Bam disst Rewi: YouTuber-Streit eskaliert

"Ich werde mir wirklich etwas überlegen, was nachhaltig dein Leben schädigen wird. Ich möchte auf persönlicher Ebene, möchte ich dir Schaden zufügen", sagt Rewi ganz deutlich in die Kamera seines neusten YouTube-Videos.

Seine Worte direkt gerichtet an Julien Bam. Ein YouTuber-Streit eskaliert in das wohl lustigste Diss-Ping-Pong, das Fans bisher beobachten konnten. Hier der Streit zwischen Rewi und Julien Bam kurz erklärt: Um Rewi ein letztes Mal richtig fett zu dissen, hat sich Julien Bam eine besondere Aktion überlegt. Er gaukelte Rewi vor, dass er Teil seiner "Märchen in Asozial"-Reihe werden dürfte, steckte ihn in ein lustiges Elvis-Kostüm und drehte einige Sequenzen. Als das letzte Video der "Märchen in Asozial"-Reihe hochgeladen wurde, gab es keine Spur von Rewi. Ein Diss der Extraklasse, der in einem YouTube-Streit eskalierte …

Rewi will Rache und reagiert auf Julien Bams Diss

Rewi drehte eine Reaktion auf den Diss von Julien Bam, der den Diss dann nur noch erweiterte, indem er verraten hat, dass Rewi doch für ganze drei Sekunden in dem Video zu sehen ist. Wer ihn findet, hat sogar die Chance bei einem Gewinnspiel teilzunehmen. "Es ist das Werk des Teufels", feiert sich Julien Bam in seinem Video, während es Rewi kaum fassen kann. Natürlich ist dieser "Streit" mit besonders viel Humor zu nehmen. Fans feiern es, wie sehr sich Julien Bam und Rewi gegenseitig Hops nehmen. Wie ganz oben im Artikel erwähnt, hat auch Rewi vor, sich einen ganz besonderen Diss für Julien zu überlegen. Fans hoffen sehr auf einen neuen Diss-Track. Mal sehen, wie weit der Streit noch eskalieren wird …

