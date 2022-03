Wie "Inventing Anna": Neue Serie mit Hochstaplerin auf Disney+

Nach Netflix-Serie "Inventing Anna": Disney+ überrascht mit neuer Serie über Hochstaplerin

Geschichten über Hochstapler*innen schockieren und faszinieren Zuschauer*innen gerade gleichermaßen. Dokumentationen wie "Der Tinder Schwindler" oder Serien wie "Inventing Anna" waren auf Netflix extrem erfolgreich.

Kein Wunder, dass uns schon jetzt die nächste Serie über eine Hochstaplerin erwartet. Disney+ veröffentlicht am 20. April "The Dropout" mit Amanda Seyfried in der Hauptrolle. Auch diese Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten und handelt von Elizabeth Holmes, die sich Millionen für ihr Unternehmen "Theranos" erschlichen hat. Einziges Problem: Ihre unvergleichliche und revolutionäre Erfindung funktionierte gar nicht! Euch kommt die Story bekannt vor? Kein Wunder, erst im Januar 2022 wurde Holmes vor Gericht in diversen Anklagepunkten schuldig gesprochen.

"The Dropout" auf Disney+: Das könnt ihr von Betrügerin Elizabeth Holmes erwarten

Vermutlich hätte sogar Sherlock Holmes Schwierigkeiten gehabt, die Machenschaften seiner Namensvetterin Elizabeth Holmes aufzudecken. Die Disney+ Betrügerin und "Inventing Anna"-Protagonistin, wären sicher gute Freundinnen geworden.

Die Unternehmerin wollte einen Blutschnelltest für zuhause entwickeln, der ungefähr 240 Krankheiten erkennen sollte. Ihre Erfindung wäre revolutionär gewesen und wurde auch als solche angepriesen, war es nur leider nicht. Elizabeth studierte an der Elite-Uni Stanford und brach ihr Studium ab, um an ihrem Start-Up zu arbeiten, womit sie die Welt verändern wollte. Mit "Theranos" sollte eine Maschine entwickelt werden, die mit nur einem Bluttropfen hunderte Krankheiten erkennen kann. Mit Investor*innen aus dem Silicon Valley wurde sie Inhaberin einer Milliarden-Dollar-Firma und soll ein Privatvermögen von 4,5 Millionen Dollar gehabt haben. Ihren Mitarbeiter*innen, Geldgeber*innen und auch dem Rest der Welt machte sie vor, etwas entwickelt zu haben, was gar nicht existierte. In der Disney+ Serie "The Dropout" könnt ihr sehen, wie Elizabeth Holmes mit Lügen ein Milliarden-Unternehmen aufbaut und dann alles verliert.

