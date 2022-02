Netflix "Tinder Schwindler": Frau kam wegen ihm in Kakerlaken-Knast!

Netflix "Tinder Schwindler": Frau behauptet erstes Opfer von Simon Leviev zu sein

Courtney Simmonds-Miller behauptet, das erste Opfer des "Tinder Schwindlers" zu sein. Wegen Simon Leviev soll sie sogar in einem Kakerlaken-Knast gelandet sein. Die Frau aus Cambridge traf Shimon Hayut, wie der Netflix-Betrüger wirklich heißt, als sie 20 Jahre alt war und die beiden wurden sehr gute Freunde.

Sie half ihm dabei, bei Frauen in Clubs zu landen und wurde sogar seine persönliche Assistentin, mit einem Gehalt von 2.500 Pfund im Monat. Der "Tinder Schwindler" erzählte ihr, dass er im Geheimen ein Millionär sei und ihn sein Vater nach Zypern zu einem schlecht bezahlten Job schickte, um den wahren Wert des Geldes zu erkennen. Simon Leviev wollte dort ein Business eröffnen. Nur wenige Monate nachdem sie für Shimon Hayut gearbeitet hat, soll Courtney verhaftet, vernommen und wegen Kreditkartenbetrugs beschuldigt worden sein. Obwohl es sich um ein nicht gewalttätiges Verbrechen handelte, musste sie drei Wochen in einem Kakerlaken-Gefängnis verbringen.

"Tinder Schwindler"-Anschuldigungen: Frau soll wegen Verbrechen von Simon Leviev in einem Kakerlaken-Knast gelandet sein

Gegenüber "The Sun" verrät das potenzielle Opfer des "Tinder Schwindlers", wie schlimm ihre Zeit in dem Gefängnis war. "Die Zelle war ekelhaft, es waren überall Kakerlaken. Es gab keine Türen an den Duschen oder Toiletten, die nur Löcher im Boden waren. (…) Ich habe mir mit richtigen Kriminellen Hochbetten geteilt. Sie haben eine Leibesvisitation durchgezogen. Ich wollte mich wehren, aber sie haben mich durch die Gegend geschubst und sagten, dass ich keine Wahl hätte. Der ganze Ort war nicht menschenwürdig."

Weil Simon Leviev das Land verlassen habe, würden seine Anschuldigungen und Strafjahre auf sie abfallen, teilte ihr später ihr Anwalt mit. Ihre Familie versuchte sie vor einem erneuten Gefängnisaufenthalt zu bewahren und ihre Großmutter gab dem Gericht sogar die Urkunde zu ihrem Haus und eine große Summe Geld. Ganze zwei Jahre dauerte ihre Befreiung und die Familie musste 14.200 Pfund aufbringen. Der "Tinder Schwindler" habe ihr vorgemacht, dass sie beste Freunde seien, fast schon wie eine Familie und er ihr helfen wolle, solange sie beteuerte, dass er unschuldig sei. "Er achtet darauf, dass die Frauen für seine Verbrechen bezahlen müssen. Er ist sehr vorsichtig, sich nicht strafbar zu machen", erzählt Courtney weiter.

