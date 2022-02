"Bachelor"-Kandidatin gesteht: So war mein Date mit dem "Tinder Schwindler"

"Tinder Schwindler"-Geständnis von "Bachelor"-Kandidatin Johanna Kerschbaumer

Vom "Tinder Schwindler" zum "Bachelor" – Johanna Kerschbaumer hat definitiv die richtige Entscheidung getroffen. Auf Instagram ist sie unter dem Namen @hicallmehannah bekannt und aus dem TV kennt ihr sie von ihrer Teilnahme in "Der Bachelor"-Staffel von Niko Griesert. Die beiden sind bis heute übrigens sehr gute Freunde, aber das ist eine andere Geschichte.

Auf Instagram verriet Johanna Kerschbaumer nämlich auch, dass sie beinahe ein Date mit dem "Tinder Schwindler" gehabt hätte. Im ersten Teil einer Storytime erzählt die Ex-"Bachelor"-Kandidatin, wie Simon Leviev kennengelernt hat – und das wird keine Überraschung sein, auf Tinder natürlich, und zwar im Jahr 2017. "Der einzige Grund, warum ich den geswipet habe, weil ich nicht dachte, dass der Typ for real ist"; erzählt das TV-Sternchen, welches neugierig wurde ihn daraufhin kennenlernen wollte. Wie der Zufall es so will, ergab ihr Swipe ein Match und die beiden traten in Kontakt.

"Der Tinder Schwindler": Simon Leviev wollte Johanna Kerschbaumer einfliegen lassen

Johanna Kerschbaumer begann also mit Simon Leviev über Tinder zu schreiben. Zuerst sei er noch ganz nett gewesen, doch danach sei es schnell komisch geworden. "Er wollte mich einfliegen lassen, zu dem Zeitpunkt war er in Wien und hat mich gefragt: hey, willst du nicht mit deinen Freundinnen mich besuchen gehen, in Wien?", erzählt sie auf Instagram. Zu einem Treffen zwischen der "Bachelor"-Kandidatin und dem "Tinder Schwindler", kam es da jedoch noch nicht, da sie sich dagegen entschied, sich einfliegen zu lassen. "Obviously nicht, weil sorry, er könnte Serienmörder sein und mich verschleppen", gesteht sie weiter skeptisch. Eine sehr weise Entscheidung bei fremden Menschen. Doch beendet war die Geschichte noch nicht.

"Bachelor"-Kandidatin Johanna hatte ein Date mit "Tinder Schwindler" Simon

Simon und Johanna blieben weiterhin in Kontakt und er schickte ihr regelmäßig ungefragt Standorte und Bilder von sich, an welchen Orten er sich gerade aufhalte. Sogar ein Telefonat sei zustande gekommen. "Dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns treffen, wenn er das nächste Mal in Berlin ist – und das haben wir auch getan." Es gab also doch noch ein Date zwischen Johanna und dem "Tinder Schwindler". Mit diesen Worten beendet der "Bachelor"-Star den ersten Teil ihrer Erfahrung. Wann sie den Rest der Geschichte erzählt, ist bisher unklar. Wir sind jedenfalls sehr gespannt, wie das ausging! Einige User*innen werfen ihr vor, dass sie für Fame lügen würde, doch Johanna schmettert diese Kommentare ab. Es gäbe keinen Grund für sie zu lügen und sie wäre froh, wenn die Behörden auf sie zukommen würden, damit sie mit ihrer Geschichte gegebenenfalls helfen könne. Die Doku der "Tinder Schwindler" geht gerade auf Netflix viral, Simon soll heute eine neue Freundin haben.

