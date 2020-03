"Der Bachelor" Sebastian auf der Suche nach seiner Traumfrau

Bei „Der Bachelor 2017“ suchte Sebastian Pannek in Florida nach der ganz großen Liebe und verteilte fleißig Rosen. Der Junggeselle entschied sich am Ende zwischen den beiden Kandidatinnen Erika und Clea-Lacy. Die letzte Rose und damit den Schlüssel zu seinem Herz hielt Clea-Lacy in der Hand. Doch das Beziehungs-Glück weilte nur kurz. Nach etwas mehr als einem Jahr trennt sich "Der Bachelor" Sebastian Pannek im Juni 2018.

TV-Liebling und Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin Angelina ist die Richtige

Im Juli 2019 scheint „Der Bachelor“-Kandidat Sebastian dann nun doch endlich die Frau fürs Leben gefunden zu haben und gibt auf Instagram seine Beziehung zur Ex-„Bachelor“-Kandidatin Angelina Heger bekannt. Nach dem ganzen Liebes-Chaos hat der Ex-„Bachelor“ in Angelina anscheinend endlich die wahre Liebe gefunden. Der Beweis glitzert und funkelt bereits an ihrem Finger ...

Liebes-Marathon des TV-Pärchens zum persönlichen Happy End

Angelina wurde 2014 als Finalistin der vierten „Der Bachelor“-Staffel bekannt. Als Publikumsliebling fand sie jedoch auch bei der RTL-Fernsehshow zunächst nicht ihren Mr. Right. Jetzt scheint sich ihr Liebesglück mit Sebastian Pannek endlich zu erfüllen! Die beiden legten in letzter Zeit einen regelrechten Liebes-Marathon zurück! Nachdem das Traumpaar erst letzten Sommer ihre Beziehung offiziell gemacht hat und im Winter die Schwangerschaft von Angelina öffentlich wurde, teilen die beiden Turteltauben nun auf Social Media ihre Verlobung mit! Eine Liebesgeschichte im Vollspeed. Na dann - volle Kraft voraus im Familienglück und alles Gute für den „Bachelor“ und sein „Bachelor-Babe“!

