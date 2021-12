Der neue "Bachelor": Das müsst ihr über Dominik Stuckmann wissen!

"Der Bachelor": Der neue Rosenkavalier für 2022 heißt Dominik Stuckmann

Es geht endlich wieder weiter: Am 26. Januar 2022 gibt es eine neue Staffel "Der Bachelor" auf RTL und RTL+ . Der neue Rosenkavalier aka de Bätschelor heißt Dominik Stuckmann und will 2022 die große Liebe im TV finden.

Mal sehen, ob er dabei auch nur ansatzweise so erfolgreich sein wird, wie Serkan und Samira aus "Bachelor in Paradise 2021", die jetzt ein Baby erwarten. Aber zurück zu Dominik, der bald in Mexiko nach seiner Traumfrau suchen wird: "Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch und wünsche mir eine Frau, mit der ich vor den Traualtar treten und hinterher eine mega geile Party feiern kann", gesteht er gegenüber RTL. Die "Bachelor"-Auserwählte sollte gleichzeitig auch beste Freundin sein. Wir verraten euch, was ihr sonst noch über den neuen "Bachelor" wissen müsst …

Dominik Stuckmann: So tickt der neue Bachelor

Dominik Stuckmann ist 29 Jahre alt und seit neun Monaten Single. Er wohnt in Frankfurt am Main, aber auch auf Gran Canaria. Obwohl Dominik Tischtennis auf Leistungsniveau spiele, an einer Elite-Sportschule war und Sportwissenschaften und -management studierte, arbeitet er heute als Unternehmer und IT-Specialist, weil in ihm auch ein Unternehmerherz schlummert.

Sein Motto ist übrigens: "Einfach machen, nicht so viel nachdenken", was darauf hoffen lässt, dass "der Bachelor" viele Küsse verteilen wird und bei jedem actionreichen Date dabei ist. Das wird aufregend und werden wir auf keinen Fall verpassen! Am 26. Januar ab 20:15 Uhr läuft die erste Bachelor-Folge bei RTL. Auf RTL+ geht es schon eine Woche früher, also am 19. Januar, los*. Dort gibt es die Folgen nämlich immer eine Woche vor TV-Ausstrahlung für die Mega-Bätschelor-Fans! Wer schon vorab etwas stalken möchte: Auf Instagram heißt "Der Bachelor 2022" @dominik.stuckmann 😜

