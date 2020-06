Sebastian Preuss: Horror-Crash mit dem Motorrad

Bei der 10. Staffel von „Der Bachelor“ suchte Sebastian Preuss dieses Jahr im TV nach der Frau für’s Leben. Gefunden hat er sie nicht, dafür hat er sich eine ordentliche Fanbase auf Instagram aufgebaut und gewährt seinen Fans täglich Einblicke in sein Leben, wie z.B seinen Aprilscherz, für den es damals ordentlich Kritik hagelte. So postete Sebastian Preuss vor zwei Wochen erst ein Bild von sich auf einem BMW-Motorrad. Jetzt hatte er damit einen schweren Unfall. Er war am Samstag mit dem Motorrad auf einer Staatsstraße in Bayern unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor. Die Folge: Ein Horror-Unfall, bei dem der 30-Jährige 20 Meter durch die Luft geschleudert wurde und 90 Meter über die Straße geschlittert ist. Autsch. Ersthelfer berichten, dass Sebastian Preuss danach zwar bei Bewusstsein war, aber vor Schmerzen geschrien hat. Der Bachelor wurde schwerverletzt mit dem Helikopter in das Krankenhaus in Murnau geflogen, wo er am Sonntag operiert wurde. Das Motorrad: Totalschaden.

Nach Motorrad-Unfall: Glück im Unglück

Jetzt meldet sich Sebastian Preuss über Instagram bei seinen Fans. „Mir geht es den Umständen entsprechend gut“, schreibt er unter einem Bild von ihm im Krankenhausbett. An der Hand ist ihm ein intravenöser Zugang gelegt, EKG-Kabel kleben ihm an der Brust und ein Blutdruckmessgerät ist an seinem Oberarm befestigt. Aber er lächelt, zeigt den Daumen nach oben. Sebastian Preuss hat sich beim Unfall den linken Arm und das rechte Bein gebrochen, aber er nimmt’s gelassen: „Ich hatte Riesen-Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Gebrochene Knochen wachsen wieder zusammen.“, sagt er. Eine Sache ärgert ihn aber doch: Seine Kick-Box-Karriere muss er erstmal auf Eis legen. „Ich stand ja wieder im Training und wollte Ende des Jahres wieder in den Kickbox-Ring steigen. Das kann ich erstmal abhaken“, schreibt er auf Instagram. Zudem kündigt er an, dass er sich nach dem Unfall erstmal darauf konzentrieren will, gesund zu werden und sich dafür zurückzieht. Tägliche Insta-Updates wird es vom Bachelor also in nächster Zeit nicht mehr geben...

Weitere Star-News findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk oder ganz einfach online im BRAVO Web-SHop zu dir nach Hause bestellen kannst!