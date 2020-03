Angelina Heger macht sich Sorgen

Der erste "Der Bachelor"-Nachwuchs kommt bald, doch anstatt voller Vorfreude der Geburt entgegenzublicken, machen sich Sorgen bei dem frisch verlobten Bachelor-TV-Paar Angelina Heger und ihrem Basti breit. Durch den Corona-Virus gelten nun in allen Krankenhäusern verschärfte Regeln, besonders was den Besuch angeht!

Angelina ist bereits im siebten Monat

Es wird nicht mehr lange dauern, bis das „Der Bachelor“-Traumpärchen Mama und Papa wird. Die angehende Ehefrau von Sebastian Pannek befindet sich bereits im siebten Schwangerschaftsmonat. Sollte die Gefahr von Corona bis zur Geburt immer noch bestehen, wird der Papa mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dabei sein können!

Infektionsrisiko durch Corona zu hoch

Das neuartige Corona-Virus birgt eine zu hohe Gefahr. Um das Infektionsrisiko in dem Krankenhaus so gering wie möglich zu halten, sind Väter bei der Geburt ihrer Kinder von nun an ausgeschlossen. Für Influencerin Angelina ist das eine große Belastung. Da der ehemalige „Der Bachelor“ Sebastian Pannek nicht mit in den Kreißsaal darf, überlegt das Paar nun, ob auch eine Hausgeburt möglich wäre. Wir wünschen den beiden auf jeden Fall alles Gute!

