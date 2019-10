Ist das der neue Bachelor?

In diesem Jahr gibt es ein großes Jubiläum auf RTL: "Der Bachelor" wird zehn Jahre! Wie in der Kuppelshow nunmal so üblich, wird auch heuer wieder ein junger, atrraktiver Jungeselle auf die Suche nach seiner Traumfrau gehen. Während der Bachelor 2019, Andrej Mangold mit seiner Jenny noch immer im siebten Liebeshimmel schwebt, gibt es schon eine heiße Vermutung, wer sein Nachfolger für das Jahr 2020 wird: Sebastian Preuss. Hot, attraktiv und sportlich ist der 28-Jährige Münchner schon mal. Er ist erfolgreicher Kickboxer und führt zudem seinen eigenen Malerbetrieb mit drei Angestellten.

Und – er ist ein richtiger Bad-Boy! Sebastian Preuss saß nämlich schon im Knast! Huiiiii. "Ich habe sehr viele Anzeigen wegen Körperverletzung bekommen. Bis ich wegen Wiederholungsgefahr für ein halbes Jahr in Stadelheim gelandet bin. Eine harte Zeit. Ich habe sogar meinen 19. Geburtstag hinter Gittern feiern müssen", erinnert sich der 28-Jährige. Doch das ist nun schon lange her. Nach seinem Knastaufenthalt krempelte der Hottie sein Leben komplett um und machte sich selbstständig. In seiner Freizeit steht Sebastian auf Sport, Tiere und sein Luxusleben inklusive schnittiger, teurer Flitzer. Wer kann, der kann. Das einzige was dem Sonnyboy nun noch zu seinem großen Glück fehlt: die passende Traumfrau an seiner Seite. Ob er diese nun auf RTL sucht – und findet?! Es bleibt spannend...