"Bachelorette"-Gerda lästert über "Love Island"

LOL, Gerda Lewis von "Bachelorette" und "Germany's Next Topmodel" nimmt wirklich selten ein Blatt vor den Mund. Die lustige Blondine ist bekannt für ihre schlagfertigen Sprüche und dafür, dass sie immer ihre Meinung sagt! Deshalb lästert sie jetzt auch ordentlich über die neuen Folgen der TV-Show "Love Island". Auf Instagram lässt sie ihrem Ärger über die Kandidaten der RTL-Sendung freien Lauf: "In meinen Augen ist das die schrecklichste 'Love Island'-Staffel aller Zeiten", sagt sie dort nämlich. Oh, oh … Übrigens wurde schon Anfang des Jahres gemunkelt, dass Gerda mit einem "Love Island"-Kandidaten zusammen sei! 😳

Obwohl eine ihrer Freundinnen (Asena Neuhoff) gerade als Kandidatin bei "Love Island" mitmacht, lässt Gerda wirklich kaum ein gutes Haar an der TV-Show. "Es ist lächerlich, es ist zum Fremdschämen", findet sie. Außerdem sagt Gerda über "Love Island": "Ich finde es einfach nur noch peinlich!" Die ehemalige "Bachelorette" war bis vor Kurzem noch selbst auf dem Bildschirm in einer Kuppelshow zu sehen, jetzt macht sie sich über andere lustig, die sich momentan im Fernsehen behaupten. Wie findest du das?

