Ist diese “GNTM”-Kandidatin mit “Love Island”-Star zusammen?

Gerda Lewis: Pech in der Liebe

2018 schien für Ex-“GNTM”-Kandidatin Gerda Lewis das Jahr der Trennungen zu sein. Während der Castingshow präsentierte sich dich Fitnessbloggerin mega verliebt mit ihrem Freund Tobi. Die beiden schienen wie gemacht füreiander. Kurz nach ihrem Aus bei "Germany's Next Topmodel" trennte sich Gerda Lewis nach nur einem Jahr von Tobi. "Gerda und ich haben uns getrennt" hieß es im offiziellen Statement von Fitnessmodel Tobi in seiner Instagram-Story vom 3. April 2018. Kurz darauf lernte sich "Bachelor in Paradise"-Kandidaten Philipp Stehler kennen. Doch diese Liaison nahm ein dramatisches Ende. Denn während Philipp mit Pam liiert war, die er in der Kuppelshow kennenlernte, schien er eine Affäre mit Gerda zu haben. Gerda Lewis behauptete nämlich eine Affäre mit Philipp Stehler gehabt zu haben. Auf Instagram postete die Beauty ein Foto, das Mitte Juni entstanden sein soll und auf dem zu sehen ist, wie die beiden gemeinsam auf einem Bett liegen und Fernsehen gucken. Wow – was für ein Drama!

Instagram@gerda.jlewis

Gerda Lewis: Neuer Lover

Nun scheint Gerda Lewis doch noch ihr Liebesglück gefunden zu haben. Und zwar soll sie mit keinem geringeren als "Love Island"-Kandidaten Marcellino Kremers zu flirten. Auf Instagram postete Marcellino einige Schnappschüsse von seinem London-Trip. Darauf klar erkennbar, dass er nicht alleine unterwegs ist. Auch Gerda befindet sich derzeit rein zufällig in Englands Hauptstadt. Sie postete sogar einen Boomerang, der sie Händchenhaltend mit einem Mann zeigt. Auf dem Foto ist eine Uhr zu sehen, die Marcellinos ziemlich ähnelt. Gerdas Glitzerschuhe und ihr Wollpullover sing ganz klar in Marcellinos Story zu sehen. Bisher haben beide die Liebesgerüchte noch nicht bestätigt. Wir sind gespannt und halten euch auf dem Laufenden.

Instagram@gerda.jlewis

