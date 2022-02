Netflix Tinder Schwindler: "Die Frauen lügen alle!"

Simon Leviev erstes Interview: Alle Vorwürfe in "Der Tinder Schwindler" seien gelogen!

Alles nur gelogen: Simon Leviev behauptet, dass die Vorwürfe in der Netflix-Doku "Der Tinder Schwindler" alle falsch seien!

Die Geschichte von "Tinder Schwindler" Simon Leviev schockierte Netflix-Zuschauer*innen auf der ganzen Welt. Drei Frauen sprachen dort darüber, wie sie herausgefunden haben, dass sie von dem gleichen Mann in Schulden getrieben wurden, während er sein bestes Luxus-Leben lebte. Nach dem Mega-Erfolg der Doku starteten die Opfer sogar einen Spenden-Aufruf im Netz, um ihre Schulden endlich loszuwerden. Kurz nach Veröffentlichung der Netflix Serie verschwand Simon Leviev von den Social Media Plattformen und führte sein Versteckspiel mit seiner neuen Freundin weiter. Jetzt ist er zurück und meldet sich selbst zu den Vorwürfen der "Tinder Schwindler"-Doku zu Wort. Seiner Meinung nach sei alles eine Lüge und er ein echter Business-Mann.

Netflix "Tinder Schwindler": Simon Leviev behauptet, die Frauen würden lügen, er sei das Opfer

Zum ersten Mal seit den Vorwürfen in "Der Tinder Schwindler" spricht Simon Leviev in einem Interview über die Vorwürfe, die ihm in der Netflix-Dokumentation gemacht werden. Die Frauen Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjoholm und Ayleen Charlotte sagen, dass er sie um mehrere hunderttausend Pfund betrogen haben soll.

Insgesamt wird vermutet, dass Simon Leviev mit seiner betrügerischen Masche Summen in Millionen von Frauen auf der ganzen Welt erschlichen haben soll. "Ich bin nicht das Monster, welches alle gezeichnet haben. Sie wurden nicht betrogen, sie wurden nicht bedroht" sagt Simon Leviev in einem Video-Interview, "Fühle ich mich schlecht für etwas, das ich nicht getan habe? Nein, ich fühle mich schlecht mit dem, was mir zugestoßen ist. Ich will meinen Namen bereinigen, ich will der Welt sagen, dass dies nicht stimmt." Weiter beteuert er, dass er ein echter Business-Mann sei, der schon 2011 in Bitcoins investiert habe. In dem Video kommt auch Simons neue Freundin Kate Konlin zu Wort. Das israelische Model glaubt ihm und Simon habe nie Geld von ihr geliehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Fall entwickelt. In Finnland wurde der "Tinder Schwindler" bereits wegen Betrugs zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

