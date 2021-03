"Um die Welt mit Zac Efron" bekommt eine zweite Staffel!

Netflix-Serie "Um die Welt mit Zac Efron" wird fortgesetzt

Von wegen Schluss mit Hollywood wegen der Liebe! Auch wenn Zac Efron LA verlassen hat, um mit seiner Freundin Vanessa in Australien zusammen zu sein, bleibt er seinem Leben als Schauspieler treu – das geht eben von überall, vor allem bei seiner beliebten Netflix-Serie "Um die Welt mit Zac Efron". Mit seinem Buddy Darin Olien erkundete der 33-Jährige unseren Planeten und bereiste Orte, die unsere Welt besser machen und die Natur schützen wollen. Einmal mit "High School Musical"-Star Zac Efron um die Welt reisen, klingt wie ein Traum? Tja, wie es aussieht können wir das zumindest virtuell bald wieder!

"Um die Welt mit Zac Efron": Drehstart für Staffel 2

Es gibt gute Neuigkeiten: Wie es aussieht, hat Zac Efron mit den Dreharbeiten für die zweite Staffel von "Down To Earth" (dt. "Um die Welt mit Zac Efron") angefangen. In der Fortsetzung der Netflix-Serie wird der Schauspieler wieder zusammen mit Darin Olien unterwegs sein. Dieses Mal jedoch in Australien! Ziel ist es natürlich wieder nachhaltige Lebensweisen zu finden und mit Menschen zu sprechen, denen die Umwelt am Herzen liegt. Aber auch deren Kultur und Essgewohnheit näher kennenlernen. Wir freuen uns schon riesig auf die zweite Staffel und haben schon richtig Fernweh. Etwas gedulden müssen wir uns schon, denn die zweite Staffel von "Um die Welt mit Zac Efron" ist für 2022 angesetzt.

