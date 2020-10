Zac Efron lernte seine Freundin in Australien kennen

Der 33-Jährige hat es geschafft, sich nach "High School Musical" eine Karriere als Schauspieler aufzubauen. Zuletzt war Zac Efron bei seiner gefährlichen Reise um die Welt auf Netflix zu sehen. Währenddessen soll er seine neue Freundin Vanessa Valladares kennen gelernt haben. Australien und Vanessa scheinen ihm so gut gefallen zu haben, dass sich der HSM-Star kurzerhand entschloss dort zu bleiben! ;) Das Paar turtelte bei einem Dinner-Date in Byron Bay und verbrachte einen gemeinsamen Ski-Urlaub in den australischen Bergen. Nun sollen sich die beiden sogar schon verlobt haben, heißt es ...

Haben sich Zac Efron und Vanessa schon verlobt?

Auf den neuesten Aufnahmen aus Australien hängen Zac Efron und Vanessa wieder miteinander rum. Genaue Beobachter stellten fest, dass ein Ring an der Hand des Models funkelt! Dem australischen Magazin "Woman's Day" zufolge soll der Schauspieler ihr an seinem 33. Geburtstag (der am 18. Oktober war) einen romantischen Antrag gemacht haben. Sein bodenständiges Leben mit der 25-Jährigen hat ihm so gut getan, dass er sich kurzerhand für den nächsten Schritt entschloss. Awww, wie süß! Wir sind mal gespannt, ob Zac Efron die Verlobung bald bestätigen wird. Trotzdem geht das Ganze echt schnell: Das Paar kennt sich gerade mal seit Juli. Doch bei den Stars ist das nicht weiter ungewöhnlich. Vor dem Trennungs-Drama hat sich zum Beispiel auch Demi Lovato nach wenigen Monaten mit Max Ehrich verlobt. Wir drücken die Daumen, dass es bei dem HSM-Star besser läuft!

