Zac Efron will raus aus Hollywood

In seiner Netflix-Serie "Down to Earth", in der man mit dem "High School Musical"-Star um die Welt reist, hat Zac Efron zugegeben, dass er genug von Hollywood hat: "Ich muss raus aus Hollywood. Es ist kein Ort, der ein langes, glückliches und mental gesundes Leben fördert. Ich liebe Kalifornien, aber ich denke einfach, dass die dichte Bevölkerung und das Stadtleben nicht gerade dazu beitragen, 100 Jahre alt zu werden." Seit einem Jahr lebt der Schauspieler überwiegend in Australien und es scheint ihm dort richtig gut zu gefallen, denn er hat sein Visum von drei auf 12 Monate verlängern lassen. Doch warum ausgerechnet Australien?

Zieht Zac Efron aus Liebe nach Australien?

Schon 2017, bei der australischen Premiere von "Baywatch" hat Zac Efron sehr von dem Land geschwärmt: "Ich habe mich in Australien, die Fans, die Menschen, die Kultur und die Strände verliebt. Über die Jahre habe ich hier viele tolle Freundschaften geschlossen und verbringe manchmal meine Freizeit hier." Doch der wirkliche Grund, warum es ihn jetzt wahrscheinlich umso mehr nach Australien zieht, ist seine Freundin Vanessa Valladares. Die beiden haben sich letzten Sommer in einem Café in Byron Bay kennengelernt, in dem sie kellnerte. Im Oktober gab es dann sogar schon Gerüchte, dass Zac Efron und Vanessa Valladares verlobt sind. Aktuell soll er auf der Suche nach einem Haus in Byron Bay sein, in der auch andere Stars, wie Chris Hemsworth leben. Es scheint also wirklich so auszusehen, als würde Zac Efron Los Angeles erstmal den Rücken kehren...

